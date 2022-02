Este miércoles, el ministro de Salud, Enrique Paris, afirmó en una entrevista radial que “es seguro” que se genere una nueva ola de contagios de COVID-19 en el futuro.

El titular de la cartera de Salud, además, insistió en que “mientras yo sea ministro vamos a seguir usando mascarillas” y comparó lo que ocurre en Dinamarca, país donde se eliminaron las restricciones y medidas de autocuidado.

“Tiene un aumento gigantesco de casos, sobre el promedio mundial, porque abandonó las medidas sanitarias demasiado temprano”, afirmó Paris en radio Cooperativa.

En ese sentido, el ex presidente del Colegio Médico afirmó que “va a venir otra ola, eso es seguro: mientras no exista solidaridad en el mundo y no exista capacidad para que todo el mundo se vacune, van a seguir apareciendo cepas, variantes, probablemente menos agresivas, pero mucho más contagiosas”.

Cabe recordar que este miércoles se informaron 30.971 nuevos contagios, mientras que los casos activos actualmente superan los 119 mil a lo largo de todo el país.