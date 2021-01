El ministro de Salud, Enrique Paris, estuvo presente en la sesión del martes de la comisión de Salud del Senado, donde habló de diversas aristas del estado de la pandemia de COVID-19 en Chile

“La gente no aprendió de la primera ola, porque está tomando conductas de riesgo muy importantes y creo que vamos a reforzar la campaña comunicacional, pero a veces la gente no entiende”, cuestionó según consigna La Tercera, junto con agregar que “la gente no está dando los contactos estrechos, dice ‘no me acuerdo’”.

En la instancia, donde estuvieron presentes Carolina Goic, Guido Girardi, Rabindranath Quinteros y Ena von Baer, el titular de la cartera advirtió que “enero, febrero y marzo, van a ser meses complejos, porque no vamos a tener el tema de las vacunas”.

“Las malas señales que se dieron durante las fiestas de año nuevo y navidad tenemos que revertirlas con dureza”, añadió.

La autoridad sanitaria también expresó que “tuvimos un rebrote importante las últimas semanas, en estos dos días hubo una leve disminución, y tenemos una preocupación importante por la ocupación de camas…entre hoy día y mañana se van a abrir 150 camas UCI más”.

Sobre la fiscalización y cumplimiento de las medidas más restrictivas del protocolo de prevención, Paris sostuvo que “para que la cuarentena sea efectiva requerimos de mucha mayor presencia policial y muchas veces de los militares, pero también los militares y la policía tienen otras cosas que hacer y hay agotamiento”.

En tanto que cobre el periodo estival y sus protocolos, Paris expresó que “el permiso de vacaciones facilita la trazabilidad, nos permite ubicar a la persona si es necesario”.

Finalmente, el ministro adelantó que “en unos 20 días más van a llegar vacunas de otras marcas en cantidades superiores al millón de dosis y se va a ampliar la cantidad de población a vacunar”.