El ministro de Salud, Enrique Paris, defendió la gestión del Gobierno tras el incremento de contagios diarios de COVID-19, que este jueves registró 8.117 casos.

Durante el balance, Paris recalcó: “nosotros siempre vamos a asumir la responsabilidad que tenemos que asumir. (…) No es culpa de las autoridades que el virus circule, no es culpa de las autoridades que haya aparecido un nuevo virus en el mundo, o usted piensa -le responde al periodista- que nosotros lanzamos el virus y que el Gobierno quiere que aumenten los casos. Eso no es así”.

Asimismo, el secretario de Estado destacó la implementación del criticado Pase de Movilidad, sosteniendo que “estamos en una situación muy diferente. Tenemos más de 10 millones de personas vacunadas con una dosis, más de 7 millones de personas vacunadas con dos dosis, por qué no le vamos a poder dar una cierta libertad a la gente para que salga”.

Lee también: “No es un ataque al gobierno”: Dra. Siches hace un “llamado desesperado para cuidar a nuestra población”

Respecto a esta última medida, resaltó que el pase permitiría mejorar la calidad de vida de quienes ya han completado el plan de vacunación.

“O ustedes están en contra de la libertad, están a favor de que la gente siga encerrada en sus casas, que los abuelitos no puedan salir a caminar, que los niños no puedan salir a jugar o que los deportistas no puedan salir a trotar. ¿Eso es lo que quieren? Ese no es el país que queremos. Queremos un país en el que la libertad esté unida a la responsabilidad”, argumentó con molestia.