Polémica ha causado las informaciones sobre la llegada de la variante Delta a Chile. Por lo mismo, en un nuevo balance COVID-19, el ministro de Salud, Enrique Paris, se refirió a las razones humanitarias de la persona que viajó desde Estados Unidos al país.

En primera instancia, el ministro sostuvo que “como autoridad sanitaria no podemos mostrar los exámenes, en el pasado algunas autoridades han cometido ese error y nosotros no compartimos esa conducta. Si la persona no cumplió, es responsabilidad individual y la investigación continúa”.

De esta forma, rectificó que si la persona “no cumplió, será sometida a un sumario sanitario, pero nosotros confiamos en la persona”.

Asimismo, el jefe de la cartera de Salud indicó que “ella vino al funeral de su padre y esa es una razón humanitaria muy importante”.

“Aquellos que practican el humanismo cristiano deberían entender que aquí había una razón humanitaria, de calidad y de compasión con esta familia”, instó.