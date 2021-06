El Ministerio de Salud se refirió a la efectividad que tienen las vacunas que actualmente están siendo administradas en Chile ante la llegada de la variante Delta a nuestro país, primer caso que fue confirmado el jueves 24 de junio.

Desde un primer momento, tanto las autoridades sanitarias como diversos especialistas aclararon que la variante india del COVID-19 es 2,5 veces más contagiosa y que, a la vez, se desconoce si pueden afectar gravemente a personas con el proceso de vacunación completo.

Frente a la pregunta sobre la efectividad específicamente de la vacuna de Sinovac contra la variante detectada primero en la India, el epidemiólogo y asesor del Ministerio de Salud, Rafael Araos, afirmó que “lamentablemente no tenemos cómo responderla ahora, no hay información suficiente para ser concretos en la respuesta”.

“Dada las características de la vacuna Coronavac (Sinovac), uno espera una cobertura amplia a distintas variantes porque se usa el virus completo para inmunizar a la gente. Bajo esa perspectiva y algunos datos preliminaresno publicados que se han comentado en distintas partes, uno podría esperar que la vacuna mantenga cierta efectividad, pero está por verse y no hay señales de que no tenga efecto. Lo mismo pasa con tras vacunas, así que la respuesta es aún no se sabe”, agregó el especialista.

Además, analizó la posibilidad de que se aplique una tercera dosis del proceso de inoculación para aquellas personas que ya completaron su esquema.

Al respecto, Araos aclaró que la llegada de la variante Delta “no acelera una eventual decisión, esto es algo que se viene conversando hace meses y esperamos algunos resultados importantes que nos debieran llegar este mes para poder tomar la decisión, sabiendo y reconociendo que esa decisión tenga que ser tomada antes de tener resultados clínicos de gran escala, porque es una decisión importante y debe saberse pronto”.