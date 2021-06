El Ministerio de Salud entregó detalles sobre la mujer que se contagió con la denominada variante Delta, caso que se confirmó el jueves 24 de junio y donde tuvo que aclarar que no cumplió una cuarentena en una residencia sanitaria, como se dijo en un primer momento.

Alejandra Pizarro, jefa del Departamento de Epidemiología del Minsal, hizo una cronología de los hechos desde su llegada al país el 4 de junio pasado, trasladándose el día siguiente a Talca.

4 de junio

“La persona llegó el 4 de junio con una PCR negativa, se tomó una nueva PCR en el aeropuerto de acuerdo al protocolo. Luego, se dirigió a un hotel de tránsito donde permaneció una noche. Con este nuevo resultado negativo, la persona solicitó continuar su cuarentena de viajeros en su domicilio por razones humanitarias, situación que fue evaluada y acogida por la autoridad sanitaria regional, considerando que estas excepciones se han hecho otras situaciones”.

“Se accedió con la instrucción estricta de que siguiera en cuarentena sin salir de ahí ni recibir visitas. Se trasladó a su domicilio en la Región del Maule, donde, de acuerdo a la información entregada por la Seremi de Salud de la región, se mantuvo en cuarentena bajo seguimiento de viajeros. De hecho, recibió cinco llamados efectivos en ese periodo”.

12 de junio

“Se le tomó un antígeno que resultó positivo. Como resultó positivo se envió inmediatamente a residencia sanitaria y se testeó con una PCR, cuyo resultado dio positivo y se envió a secuenciar al ISP.

“La persona estuvo en residencia sanitaria hasta el 22 de este mes. Durante ese periodo, presentó solamente tres días síntomas leves”.

23 de junio

“El ISP informó al Minsal de mutaciones coincidentes con la variante Delta, por lo que de forma inmediata se activó el protocolo”.

26 de junio

“Hoy se envió a secuenciar una muestra de otro contacto estrecho de PCR positivo para determinar si hay mutaciones coincidentes con la variante Delta, cuyos resultados se entregarán oportunamente a la persona que corresponde”.

Finalmente, el ministro de Salud, Enrique Paris, aclaró que “la primera información era que ella viajó a la ciudad de Talca. Nosotros teníamos el nombre del hotel donde estuvo, pero los exámenes no se pueden dar a conocer”.

“Cuando una autoridad comunal dice que no estuvo en un hotel o que no se hizo la PCR en el aeropuerto está faltando a la verdad. Si la persona no cumplió, es responsabilidad individual de la persona, ella vino al funeral de su padre y esa es una razón humanitaria importante”, concluyó.

Distintas versiones

En conversación con CNN Chile y CHV Noticias, el alcalde de San Javier, Jorge Silva, aseguró que “(Todavía) no sabemos si esta variante está ya dentro de los contagios o los contactos estrechos que tuvo esta persona, como con su hermana”.

Según dijo tras conocerse la noticia, al menos 12 personas serían contactos estrechos.

“Ahí está la preocupación mía, pero yo quiero señalar algo muy claro, el protocolo de ingreso no se cumplió, el Ministerio entrega una versión y 24 horas después, luego de mis declaraciones, saca un segundo comunicado y valida lo que dije de que esta persona no hizo cuarentena y se le destina a San Javier”, enfatizó.