La Subsecretaría de Redes Asistenciales emitió un decreto que establece “medidas extraordinarias” para paliar la alta ocupación de las camas UCI a raíz del COVID-19.

El documento, publicado por La Tercera, enumera 11 “medidas extraordinarias de contratación y disposición del personal clínico“, las que podrán ser adoptadas mientras se encuentre vigente la alerta sanitaria por el coronavirus.

Una de ellas indica que se podrá “realizar los traslados del personal clínico que se requiera desde otras dependencias o establecimientos, mediante los correspondientes cometidos o comisiones de servicio, debidamente dispuestos por la autoridad pertinente”.

Además, se establece que el personal de carreras profesionales o técnicas del área de la salud que se desempeñen en áreas administrativas, sea resignado a funciones asistenciales.

Otra de las disposiciones señala que se podrá “efectuar las modificaciones de horarios de trabajo y sistemas de turno, en la medida que se requiera, para asegurar la optimización de la capacidad asistencial, pudiendo establecer horarios diferidos de ingreso, turnos en días libres o turnos de 24 horas, entre otras medidas, además de la realización de trabajos extraordinarios compatibles con la asignación de turno, en los casos que corresponda”.

El documento también consigna la contratación a ex funcionarios que se hayan acogido a los beneficios de incentivo al retiro. “Es necesario hacer presente la condición de población de riesgo que los mencionados ex funcionarios pudiesen tener, por lo que se deben adoptar los resguardos correspondiente, no exponiéndolos innecesariamente”, se lee en el decreto.

Además, el texto señala la posibilidad de contratar a estudiantes que estén cursando sexto año en adelante de la carrera de Medicina, así como de estudiantes que estén cursando el séptimo semestre en adelante de las carreras de Enfermería, Obstetricia y Puericultura, Tecnología Médica, Kinesiología y Sicología.

Por último, y entre otras medidas, se indica que se podrá contratar médicos que hayan obtenido un título en el extranjero y que este título se encuentre revalidado, aun cuando no hayan finalizado su aprobación del Eunacom.