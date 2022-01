En medio del aumento significativo en los casos diarios de COVID-19, las autoridades del Ministerio de Salud (Minsal) hicieron un llamado a la población a no utilizar mascarillas de tela.

En concreto, la ministra (s), María Teresa Valenzuela, entregó recomendaciones a las personas, como por ejemplo, intentar reunirse en sectores al aire libre y ventilar en el caso de estar al interior, además de lavarse las manos de forma frecuente y respetar la distancia física.

A lo anterior, Valenzuela añadió que “también es muy importante que usen en todo momento y de manera correcta, tapando nariz, boca y mentón, la mascarilla, gran protector. La evidencia ha demostrado que el simple hecho de usarla puede evitar el contagio”.

En esa línea, “recomendamos que la población use mascarillas quirúrgicas de tres pliegues y evite el uso de mascarillas de género, pues la tela o el algodón no impide el paso de partículas infecciosas y no ofrecen protección frente a una variante tan altamente contagiosa”, enfatizó.