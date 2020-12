(CNN) – El Reino Unido se ha convertido en la primera nación del mundo en comenzar a vacunar a sus ciudadanos con una vacuna de COVID- 19 totalmente aprobada y autorizada, un momento histórico en la pandemia del coronavirus.

La primera británica en recibir la vacuna Pfizer- BioNTech, fue Margaret Keenan, de 90 años, quien recibió la primera de dos dosis en el Hospital Universitario de Coventry, menos de una semana después de que el Reino Unido se convirtiera en el primer país en aprobarlo.

Keenan, que cumplirá 91 años la próxima semana, dijo que se sentía “privilegiada” por ser la primera en recibir la vacuna.

“Es el mejor regalo de cumpleaños anticipado que podría desear, porque significa que finalmente puedo esperar pasar tiempo con mi familia y amigos en el Año Nuevo después de estar sola la mayor parte del año”, dijo, según un comunicado publicado por el Servicio Nacional de Salud (NHS) del Reino Unido.

Keenan dijo a los medios del Reino Unido que la toma estaba “bien, no estaba nerviosa en absoluto”, calificándola de “maravillosa, de verdad”.

Lee también: Advierten que es posible que alguien vacunado aún pueda transmitir el COVID-19

“Esto es por una buena causa, así que estoy muy contenta de haberlo hecho. Es una enfermedad terrible, terrible, así que queremos deshacernos de ella”, agregó.

Keenan aconsejó a otras personas elegibles para la vacuna que aceptaran la oferta: “Yo diría que lo hagan”, dijo. “Si yo puedo hacerlo, bueno, tú también puedes”.

May Parsons, la enfermera que administró el primer pinchazo, dijo que se sentía honrada de participar en el programa.

“Los últimos meses han sido duros para todos los que trabajamos en el NHS, pero ahora parece que hay luz al final del túnel”, dijo Parsons, quien es originaria de Filipinas y ha trabajado en el NHS durante 24 años.

Lee también: Vacuna rusa contra el COVID-19: Recomiendan no tomar alcohol por 42 días

William Shakespere, de 81 años, conocido por sus amigos como Bill, fue la segunda persona en recibir la vacuna COVID -19 en el hospital de Coventry el martes. Shakespere, un paciente de la sala de fragilidad del hospital, se sentó con las obras de arte de sus nietos cerca cuando recibió el golpe.

La enfermera Joanna Sloan fue la primera persona en Irlanda del Norte en recibir la vacuna, mientras que George Dyer se convirtió en una de las primeras personas en Londres en recibir la vacuna en Croydon Health Services.

“El COVID- 19 es algo terrible y me siento muy afortunado de poder obtener esta vacuna para mantener alejado el virus”, dijo Dyer, un ex carnicero y voluntario del hospital. “Es como si me dieran una nueva oportunidad de vida, y no puedo esperar para volver y volver a ser útil”.

Lee también: La Reina Isabel II estará dentro de las primeras en vacunarse contra el COVID-19

Los desafíos logísticos de fabricar y distribuir decenas de millones de vacunas significan que el despliegue será gradual, con las personas más vulnerables y los trabajadores de la salud en primer lugar.

Boris Johnson, el primer ministro del Reino Unido, dijo a los medios británicos el martes por la mañana que la vacuna “hará gradualmente una enorme, enorme diferencia”.

Al visitar un centro de vacunación del NHS Covid-19 en Londres, Johnson dijo: “Es importante que la gente comprenda que, lamentablemente, el virus sigue aumentando en algunas partes del país. Está aumentando, por ejemplo, en Londres”.

Dijo que el Reino Unido había reducido la propagación del coronavirus, gracias a medidas que incluían el bloqueo nacional de Inglaterra en noviembre.

“Entonces mi mensaje sería que es increíble ver salir la vacuna, es increíble ver esta tremenda inyección en el brazo para toda la nación, pero no podemos darnos el lujo de relajarnos ahora”, dijo el primer ministro.

“Solo les diría a todos los que están asustados, no se…vean que la gente se vacuna esta mañana, en grandes cantidades, la gente la va a tomar en los próximos días, y semanas y hay nada de qué estar nervioso”.

Cuando se le preguntó si él mismo estaba recibiendo la vacuna, Johnson dijo: “No estoy en el grupo de prioridad…Lo he tenido (el virus)”

Lee también: Formulario aquí: Requisitos y cómo inscribirse como voluntario para la vacuna de Oxford en Chile

¿Qué pasa después?

El Reino Unido ha ordenado 40 millones de dosis de la vacuna, pero solo 800.000 inyecciones estarán disponibles como parte de la primera ola que comenzó el martes.

Debido a que la vacuna requiere dos dosis, administradas con al menos tres semanas de diferencia, el Reino Unido eventualmente tendrá suficientes inyecciones para vacunar aproximadamente a un tercio de la población del país.

El país también ordenó 7 millones de dosis de la vacuna Moderna, que podrían aprobarse para uso de emergencia en el Reino Unido en las próximas semanas.