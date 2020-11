VIDEO RELACIONADO – Dr. Miguel O’Ryan por buenos resultados de vacuna de Pfizer contra el COVID-19 (09:58)

No fue una, ni dos. Ya van tres las veces que Alicia Chávez ha dado positivo para COVID-19. La primera vez fue el 22 de mayo, cuando estuvo 21 días en aislamiento. Luego, se realizó un test PCR que arrojó negativo, pero 15 días después, en junio, los síntomas reaparecieron, por lo que fue a un centro asistencial a realizarse un nuevo examen que salió positivo. Debido a esto, se trasladó a una residencia sanitaria para iniciar otro periodo de cuarentena.

“Yo trabajo en el área de la salud, pero cuando me enfermé estaba con teletrabajo. La primera vez perdí el olfato y eso me alertó para ir al médico. Con el paso de los días comenzaron los dolores de cabeza y las molestias al respirar. La segunda vez fue peor, los síntomas fueron más fuertes, a lo anterior se sumó que tenía mucho dolor de cuerpo y fatiga“, relata la mujer.

Lee también: Balance del Minsal por COVID-19: La Araucanía y Los Lagos superan a RM en cantidad de nuevos contagios

Según expertos, se trataría del mismo virus y no de un nuevo contagio. “La inmunidad que genera este virus, mediante anticuerpos, se ha visto que no dura más de tres meses, transcurrido ese tiempo los anticuerpos comienza a decaer”, señala el infectólogo de la Clínica Davila y del Hospital Clínico de la Universidad de Chile, Roberto Olivares.

En la misma línea, detalla que “aquellos pacientes que tuvieron coronavirus, se mejoraron y recaen dentro de esos tres meses, se sostiene que ese cuadro es un fenómeno de reactivación, es decir, que el cuadro se debe al mismo virus que lo infectó la primera vez”.

Pero lo peor vino después, cuando Alicia ya había dado por superada la enfermedad, y a cinco meses del primer cuadro, nuevamente comenzó a presentar síntomas. El 17 de octubre se realizó un test PCR y su resultado fue positivo, por lo que inició un tercer periodo de aislamiento. De eso ya ha pasado casi un mes y sigue en cuarentena, pues hace unos días se realizó un examen de anticuerpos que arrojó que sigue en etapa contagiante.

“Ya he pasado por mucho, han sido meses muy complejos. Ahora estoy comenzando a tener cuadros depresivos. Todo ha sido muy difícil, ya que vivo con mi hijo que es enfermo crónico. Tiene cinco años y padece asma y otras complicaciones. He hecho todo para que él y mi marido no se contagien y hasta ahora ha funcionado, pero es súper complicado. Además, los síntomas han ido empeorando”, asegura Alicia.

Lee también: Pdte. Piñera destaca que Chile ya tiene contrato con Pfizer y espera iniciar vacunación en primeros meses de 2021

Según los expertos, los síntomas del coronavirus pueden persistir incluso hasta por tres semanas en aquellos pacientes que presentan cuadros leves, mientras que en aquellos pacientes con cuadros graves, los síntomas pueden prolongarse aún más. Lo que llama la atención en el caso de Alicia es el tiempo que transcurrió entre el primer diagnóstico y el último.

“Transcurridos los tres meses de la infección, si vuelve a dar positivo en una prueba de PCR, se dice que es un cuadro de reinfección y, a través de un estudio de secuenciación genética, se puede confirmar que se trata de un segundo cuadro, aunque son escasos los casos en los que esto ha sido probado y se sostiene que esto ocurría en aquellas personas que por alguna razón lo lograron generar una respuesta inmunológica, es decir que no generaron anticuerpos”, afirma el infectólogo.

Otros diagnósticos

Pero esta no es la última explicación para el caso de Alicia. “Puede que una persona presente infección por COVID-19 y que luego persista la PCR positiva debido a cuadros respiratorios como rinitis alérgica, sinusitis u otros. Ya que el paciente queda excretando material genético viral, pero eso no significa necesariamente que sea un caso de coronavirus. Para detectar esto, la persona debe ser evaluada con imágenes”, plantea el infectólogo de la Clínica Dávila, Michel Serri.

En la misma línea, el jefe del Servicio de Urgencia de la Clínica Las Condes, Luis Herrada, explica que dada la experiencia lo más probable es que se trate de un falso positivo.

“No hemos tenido casos de reinfecciones, pero si tenemos algunos casos de positividad continua y esto puede deberse al margen de error que tiene la PCR, es decir que podríamos estar ante un falso positivo ya que se han hecho investigaciones y es muy raro que haya reinfección”, concluyó.