Continúan las repercusiones al anuncio del pase de movilidad que entrará en vigencia desde este miércoles, el que fue cuestionado por el Colegio Médico (Colmed) y algunos expertos del área de la salud.

Es en este contexto que 10 organizaciones del área enviaron una carta expresando su rechazo a la iniciativa que permitirá a las personas que hayan cumplido con su cronograma de vacunación poder desplazarse por la ciudad sin requerir de los permisos obtenibles en la Comisaría Virtual, independiente de si la comuna está en Fase 1 de Cuarentena o Fase 2 de Transición.

El documento es firmado por la Sociedad Chilena de Microbiología (Somich), Sociedad Chilena de Salubridad (Sochisal), Sociedad Chilena de Medicina Intensiva (Sochimi), Sociedad Chilena de Neumología Pediátrica (Sochinep), Sociedad Chilena de Epidemiología (Sochepi), Sociedad Médica de Cuidados Paliativos Chile (Smcpc), Sociedad Chilena de Medicina de Urgencia (Sochimu), Sociedad Chilena de Alergia e Inmunología (SCAI), Sociedad Chilena de Enfermedades Respiratorias (SER) y el Colmed.

“Llevamos 14 días de aumento de casos COVID-19. El sistema de salud sigue funcionando al límite, con una expansión de más de un 300% de su capacidad, y una persona fallece cada 14 minutos a causa de esta enfermedad en nuestro país”, comienzan señalando en la misiva.

A esto, añadieron que “tras más de un año de trabajo incesante, los equipos de salud están agotados y la población ha sufrido un impacto inconmensurable”.

Debido a lo anterior, argumentaron que “no parece prudente la implementación de un pase que aumente la movilidad en la situación epidemiológica actual”.

“Este nuevo permiso puede llevar a confusión, a generar una sensación de seguridad que no es tal y que no va en la línea de la comunicación de riesgo, siendo contradictoria respecto del mensaje de autocuidado que se debe promover, tanto en las personas vacunadas como no vacunadas”, advirtieron.

Finalmente, llamaron a que “el centro de la discusión ahora debe estar en un control efectivo de la pandemia y en cómo llegar a un escenario que tienda a la eliminación del COVID-19 en los próximos meses, tal como lo han logrado exitosamente ya muchos países. En esto, la vacunación de toda la población juega un rol central, pero no puede ser considerada como la única medida”.

Desde el gobierno, tanto los ministros Enrique Paris como Jaime Bellolio han reiterado que este permiso no debe considerarse como un “chipe libre”, ya que se deben mantener las medidas de prevención contra el COVID-19.