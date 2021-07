La subsecretaria de Salud Pública, Paula Daza, entregó en el balance presencial de lunes nuevos detalles sobre el tercer caso de variante Delta detectado en el país y que corresponde a un lactante de siete meses.

Daza explicó que el bebé volvió al país junto a sus padres desde Estados Unidos y que en el aeropuerto se le aplicó un test PCR sólo a la pareja, que resultó negativo.

“Se les permitió realizar su cuarentena en el domicilio (en San Felipe), tal como se hace con los casos que vienen con menores de edad con las indicaciones estrictas de aislamiento, en donde no pueden salir de su casa ni tampoco recibir visitas”, detalló Daza.

La subsecretaria indicó que “como bien se sabe, al cabo de unos días el menor presentó sintomatología”, por lo que en un centro de salud se le aplicó un test PCR tanto a los padres como al menor de edad, que arrojó positivo, por lo que fueron derivados a un aislamiento en una residencia sanitaria, donde se encuentran actualmente.

“El resultado de la secuenciación del menor es el que arrojó que la variante es Delta, sin embargo el resultado de las secuenciaciones a los padres no amplificó, por lo que no se pudo determinar el tipo de variante, no la descarta pero no se puedo confirmar la variante Delta”, añadió.

Daza además indicó que “la investigación sí ha arrojado que los padres no cumplieron la cuarentena como está indicada, al ir a buscar a sus hijos mayores donde sus abuelos por lo que se cursó un sumario sanitario”.

De este modo, sus contactos estrechos son sus dos hijos y los abuelos, quienes a pesar de dar negativo, también se encuentran en aislamiento en una residencia sanitaria.