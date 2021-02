Este miércoles se dio inicio al proceso de vacunación contra el COVID-19 de adultos de 90 años y mayores con la vacuna Coronavac del laboratorio Sinovac.

Al respecto, el ministro de Salud, Enrique Paris, destacó que las dosis son seguras y que cuentan con el apoyo de la comunidad científica.

En concreto, el secretario de Estado fue consultado por si se pone en duda la credibilidad del proceso con las interrogantes que ha expresado parte del personal médico con la vacuna Sinovac, específicamente desde un Cesfam de Puente Alto, donde el director del recinto indicó que un grupo de funcionarios no se inocularía.

“La vacuna es gratuita, voluntaria, universal y segura, quien no se quiera vacunar, yo respeto su opinión. No hago ninguna autocritica. Ellos sabrán por qué no se quieren vacunas”, respondió.

En la misma línea, añadió que “todas las entidades científicas han dicho, incluso el Colegio Médico, que tienen que vacunarse”.

Según argumentó Paris, las críticas surgieron “de una dirigenta de Temuco que desgraciadamente lanzó esa idea, nosotros nos querellamos ayer contra ella porque es un atentado contra la salud pública y vamos a tratar de convencer con argumentos que la gente se quiera vacunar, pero la vacuna es libre , aquí no hay obligación de vacunarse como en otros países”.

Pese a lo anterior, reiteró que “si el personal sanitario no se quiere vacunar, es lamentable“.

Además, sostuvo “que un porcentaje de un Cesfam no se vacune no afecta para nada el manejo de la pandemia a nivel nacional. Es una mala señal sin lugar a dudas, pero no afecta el manejo de la pandemia a nivel nacional. Y si quiere poner la palabra ‘que atenta contra la credibilidad’, yo niego absolutamente esto”.

Esto, debido a que “tenemos los argumentos del Colegio Médico, de la Sociedad Científica, de la Sociedad de Infectología, del grupo de expertos en pandemia, de la Sociedad Chilena de Epidemiologia“.

“Las sociedades han dado el apoyo a la vacuna. ¿Por qué contraponemos la opinión de 20 personas contra una sociedad científica? No creo que atente contra la credibilidad, no es una palabra adecuada”, concluyó.