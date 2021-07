El ministro de Salud, Enrique Paris, informó que este jueves se anunciarían cambios en el tema del cierre de fronteras, que en principio está extendido hasta el 25 de julio.

En entrevista con Radio Duna, la autoridad sanitaria reveló que le produce “harto problema el tema de las fronteras”, debido a la llegada de la variante Delta del COVID-19.

“Nosotros, legalmente o constitucionalmente, no le podemos negar el ingreso a los compatriotas chilenos o a los que tengan residencia en Chile. Australia ha hecho lo contrario, tiene más de 30 mil personas afuera del país, nosotros aquí no podemos hacerlo y esa política no la podemos mantener”, detalló.

Lee también: Retorno a clases presenciales: MTT refuerza protocolo sanitario para el transporte escolar

El secretario de Estado apuntó a que “el tema está con los extranjeros. Lo vamos a discutir y a presentar mañana jueves. Se creo una oficina o un departamento especial para este tema, vamos a ponernos muy estrictos con las vacunas, pero el tema de la cuarentena, la PCR de 72 horas antes o tomarse un segundo examen lo vamos a mantener”.

“No podemos abrir las fronteras con lo que estamos viendo en otros países. No podemos abrirlas así libremente”, agregó.

Sin embargo, señaló que están buscando “un equilibrio” en la llegada de visitantes al país. Por ejemplo, anticipó que están analizando el ingreso de aquellas personas hayan completado su proceso de vacunación.

Al mismo tiempo, Paris recalcó que no habría problemas en las salidas de residentes en Chile que tengan su esquema de vacunación al día y que porten su Pase de Movilidad, pero apuntó que “hay un problema con los menores de 12 años porque no hay vacunas certificadas para este rango. También vamos a partir con un estudio acá”.

Lee también: Estas son las 14 comunas que permanecen en cuarentena: Una está próxima a cumplir tres meses en Fase 1

“El presidente está bien preocupado de esto con Relaciones Exteriores y con las diferentes embajadas para ver la forma de hacer ágilmente esa homologación”, concluyó.