Ex ministro Paris fustiga cambio en protocolo de Pase de Movilidad por PCR negativo: “Es puro negocio”

La modificación anunciada hace algunos días en relación a la nueva política de aplicación del Pase de Movilidad, ha generado una serie de reacciones contrarias. Tal es el caso del ex ministro de Salud, Enrique Paris, quien sostuvo que esta medida corresponde a una “discriminación negativa”.

Para comprender lo anterior, es necesario establecer que el cambio mencionado, tal como indica el sitio web del gobierno, apunta a que: Una prueba de PCR o antígeno para SARS-CoV-2 negativa de no más de 24 horas, realizada en un laboratorio adecuadamente certificado por el ISP acorde a la normativa vigente, podrá ser utilizada como sustituto de un Pase de Movilidad en todas las actividades que este sea solicitado.

Al respecto, el ex secretaria de Estado indicó a Pauta que “si puedes pagar un examen para ir a una fiesta, para ir a un evento y demostrar que tienes una PCR negativa porque no te has vacunado, es un error. Es una discriminación negativa gravísima. Esto es puro negocio“.

“¿Quiénes se van a ver beneficiados? Los que vendan PCR. Porque esta PCR no es una PCR que hace el Ministerio de Salud o que uno hace ‘búsqueda activa’ tiene que irse a tomarse la PCR específicamente para poder ir a ese evento o fiesta”, añadió.

Continuando con su crítica, Paris declaró que “la economía es importante pero la vida es más importante. Aquí se pasa por encima de la vida y se favorecen los aspectos económicos. Me parece gravísimo”.

Finalmente, la ex autoridad de gobierno también tuvo palabras para el proceso de vacunación que ya se adentró en la cuarta dosis. Sobre esto, manifestó que “afortunadamente la tasa de vacunación es muy alta en Chile”.

Sin embargo, esto no estuvo exento de cuestionamientos, ya que afirmó que “la comunicación de riesgo ha sido poco clara“.