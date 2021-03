El ministro de Salud, Enrique Paris, advirtió este lunes de un aumento sostenido en las cifras de contagios de COVID-19 en el país durante los últimos siete días, es por esto que llamó volver a ser rigurosos con las medidas de prevención.

“Observamos que los casos nuevos diarios en la medida móvil de los últimos siete días han mostrado una ascenso a nivel nacional, esto no es una sorpresa y lo venimos diciendo hace varios días“, precisó la autoridad sanitaria.

Es por esto que apuntó que “de repente sale gente sorprendida diciendo que ‘viene un aumento y que no lo vimos’, eso no es así. Nosotros hemos adelantado esta noticia de que hay un aumento y es por eso que teneos que insistir que el tiempo de relajo de las vacaciones, que le tiempo de no cuidarse como hicieron algunos, ya terminó“.

“Volviendo a la activad normal, volviendo al trabajo, debemos retomar todas las medidas sanitarias con fuerza“, destacó.

Finalmente, enfatizó que “el R efectivo de la Región Metropolitana ha aumentado en forma muy importante, estamos en 1,1 y esto indica que el virus esta siendo más contagioso en la región”.

Tras esto, se dieron a conocer las cifras de las últimas 24 horas en el país, en las que se confirmaron 4.082 casos nuevos y 88 personas fallecidas por coronavirus.

Mientras que en total se registran 829.770 personas contagiadas desde el inicio de la crisis sanitaria y 20.660 muertos en total.