El ministro de Salud, Enrique Paris, analizó el momento que vive el país respecto al COVID-19, luego de que este miércoles 1 de septiembre se detectaran 375 casos nuevos y solamente ocho fallecidos.

En este aspecto, el secretario de Estado recalcó que las cifras son “positivas”. Sin embargo, advirtió que “estamos preocupados viendo lo que pasa en otros países con la variante Delta. Por ejemplo, Israel está teniendo 10.900 casos diarios y ellos tienen una menor población que nosotros”.

Paris afirmó que “pensamos que podemos tener un brote y que debemos estar preparados para aquello, pero lo que hemos visto es que en los países donde ha habido grandes brotes se ha dado una estrategia de monovacuna”.

Lee también: Siches llama a “reconsiderar” obras del Costanera Center que provocarían reducción en camas del Hospital Metropolitano

“Eso quiere decir que solamente han utilizado una vacuna en la población, que en el caso de Israel fue Pfizer. Aquí, nosotros tenemos una miscelánea de vacunas con AstraZeneca, Pfizer y CanSino”, agregó en entrevista con Radio Concierto.

Posteriormente, el ministro señaló que “la gente sí se puede contagiar y adquirir la variante Delta, pero no estamos viendo que se agraven. ¿Quiénes son los que caen a la UCI o fallecen? Son los que no se han vacunado o no han completado sus dosis, entonces hay que insistir eso. Los que van a sufrir con la variante Delta son los que no se han vacunado”.

Toque de queda y dosis de refuerzo

Además, el titular del Minsal se refirió a la continuidad del toque de queda, restricción que desde este miércoles comenzará a las 00:00 horas en todo el territorio nacional, luego de que finalmente se atrasara en las regiones Metropolitana y de Tarapacá.

Sin embargo, Paris pone en duda que continue el Estado de Excepción más allá del 30 de septiembre, fecha en que termina la normativa y que es necesaria para implementar la mencionada medida.

Lee también: Calendario de vacunación COVID-19: Los grupos a quienes les corresponde vacunarse este 1 de septiembre

“El presidente vio el avance y lo conversamos permanentemente. Si las cifras siguen siendo positivas y mantenemos la disciplina en la población, creo que el Ejecutivo no va a enviar nuevamente el proyecto de ley para prorrogar el Estado de Excepción Constitucional. Además, creo que sería bastante difícil que se apruebe (en el Congreso)”, concluyó.