Este lunes, la ex subsecretaria de Salud Pública, Paula Daza, anunció a través de sus redes sociales que dio positivo al COVID-19.

El resultado lo supo tras la toma de un PCR que se realizó luego de comenzar a sentir dolor de cabeza el pasado domingo.

“Me acaban de confirmar el resultado positivo del examen”, indicó la ex integrante del comando del ex candidato presidencial José Antonio Kast, pasadas las 13:00 horas en su cuenta de Twitter.

Sin embargo, Daza destacó el tener todas sus vacunas al día, porque según detalló, no ha tenido mayores síntomas.

“Por suerte, y gracias a que tengo todas las vacunas que me corresponden, me he sentido muy bien hasta ahora”, cerró la médico pediatra junto a dos emojis.