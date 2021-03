A más de un año del inicio de la pandemia del COVID-19, Chile alcanzó su peak máximo de contagios en 24 horas con 7.084 nuevos casos. Así, la cifra total de diagnosticados aumentó a 925.089, de los cuales 37.048 son contagiantes.

Al respecto, Paula Narváez, candidata presidencial del Partido Socialista (PS), pidió intensificar Testeo, Trazabilidad y Aislamiento (TTA).

“Más de 7000 casos nuevos hoy y la ocupación UCI en 94%. A un año de la pandemia la situación sigue siendo crítica. Si el gobierno no entrega apoyo económico a las familias, no intensifica TTA, no ordena plan paso a paso AHORA no van a contener este brote”, expuso la candidata en su cuenta de Twitter.

Tras eso, pidió: “por favor, a cuidarnos”.

Más de 7000 casos nuevos hoy y la ocupación UCI en 94%. A un año de la pandemia la situación sigue siendo crítica. Si el Gobierno no entrega apoyo económico a las familias, no intensifica TTA, no ordena plan paso a paso AHORA no van a contener este brote. Por favor, a cuidarnos! https://t.co/n79vXWLmHc — Paula Narváez (@paulanarvaezo) March 20, 2021

En tanto, la candidata presidencial de la Democracia Cristiana (DC) Ximena Rincón aseguró que “tenemos un problema y los datos de hoy lo confirman”.

“Reitero mi gran preocupación y llamo a que el gobierno escuche al Colmed y a la comunidad científica”, instó Rincón.

Reitero mi gran preocupación y llamo a que Gob escuche al @colmedchile y a comunidad científica pic.twitter.com/PqBnk74Ox6 — Ximena Rincón (@ximerincon) March 20, 2021

Esta no es la primera vez que se critica el plan elaborado por el Ministerio de Salud para contener la propagación de la pandemia.

La presidenta del Colegio Médico de Chile (Colmed), doctora Izkia Siches, afirmó que “existen problemas de coherencia y consistencia en el Plan Paso a Paso que lo deslegitima frente a la población y con ello ha perdido su eficacia”.

En la misma línea, contó que “hemos pedido una revisión en conjunto con la Mesa Social y el Consejo Asesor. El Plan Paso a Paso, a nuestro juicio, perdió su lógica sanitaria”.