Más de un millón 200 mil personas están rezagadas en su esquema de vacunación. Dentro de este universo, las comunas que más tienen gente atrasada son de la Región Metropolitana. Maipú con 94 mil, Santiago con 126 mil y Puente Alto con 121 mil personas que todavía no completan el esquema de inoculación. “Estamos muy preocupados y es por eso que desde hace varios meses hemos implementado estrategias para llegar a la población que no ha comenzado el proceso, dijo la subsecretaria de Salud Pública, Paula Daza. En ese sentido, un estudio del Ministerio determinó que el riesgo de contagio de personas no vacunadas aumenta hasta 7 veces más en comparación a quienes tienen su esquema completo y la dosis de refuerzo. Consignar que del total de personas que aún no recibe la primera dosis, más de 600 mil tienen entre 18 y 39 años, siendo el grupo más numeroso a nivel nacional.