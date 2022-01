(EFE) – La Agencia Europea del Medicamento (EMA) recomendó este jueves otorgar una autorización de comercialización condicional al medicamento Paxlovid, de la compañía Pfizer, por lo que se convertirá en el primer antiviral oral en la Unión Europea para tratar el COVID-19.

La pastilla servirá para “adultos que no requieren oxígeno suplementario y que tienen un mayor riesgo de que la enfermedad se vuelva grave”, dijo la EMA en un comunicado.

De acuerdo a la farmacéutica, la píldora reduce en un 89% los casos el riesgo de hospitalización o muerte en adultos y es un “inhibidor potente” ante la variante Ómicron.

