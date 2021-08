El presidente Sebastián Piñera se refirió esta mañana al proceso de vacunación de la dosis de refuerzo que inicia en mayores de 86 años.

El mandatario expuso que en las próximas semanas se continuará con este proceso y también comenzará la inoculación en los menores de 12 y 13 años, algo que posteriormente fue confirmado por el ministro de Salud, Enrique Paris.

“Chile fue uno de los primeros países del mundo y también de América Latina en iniciar un proceso de vacunación. Y ahora estamos en una etapa en la que tenemos que dar los últimos pasos, ya hemos vacunado con dos dosis a más del 80% de los chilenos, esto significa que el 82% de nuestros compatriotas ya están protegidos con dos dosis frente a esta pandemia del coronavirus”, declaró el jefe de Estado esta mañana.

Lee también: Este miércoles comienzan las dosis de refuerzo: ¿Quiénes pueden recibirla?

Posteriormente, criticó a la población rezagada y detalló que actualmente “nos quedan un millón 800 mil rezagados y yo les quiero decir de una vez por todas ¿cómo pueden ser tan porfiados de no comprender que de no vacunarse no solamente ponen en peligro su vida, ponen en riesgo la vida de todos los que están alrededor de ustedes? Sus familiares, sus seres queridos, sus amigos y sus compañeros de trabajo”.

“Emociona ver el compromiso y alegría de vivir de los adultos mayores. Que gran ejemplo para los porfiados rezagados”, agregó posteriormente en su cuenta de Twitter.

Lee también: Paso a Paso: 40 comunas avanzaron a Apertura Inicial desde este miércoles

En cuanto cómo continuará la dosis de refuerzo, el presidente aseguró que “durante las próximas cuatro semanas dos millones de personas mayores de 55 años puedan recibir su dosis de refuerzo y a partir de septiembre vamos a seguir con los menores de 55 años”.