El aumento de casos de coronavirus en el país ha puesto en alerta a las autoridades, sobre todo en las grandes urbes. Por eso en Santiago se ha vuelto a fase 2 y a partir de este miércoles, le seguirá Valparaíso, Viña del Mar y Concón.

En ese sentido, el presidente de la Sociedad Chilena de Medicina Intensiva (Sochimi), Darwin Acuña, indicó que no hay que “cansarse de enviar el mensaje a la gente para que entienda que el virus sigue circulando y que hay muchos contagios. No hay que pensar que no pasará nada”.

“Más allá de las medidas de restricción de movilidad, hay que pensar que estamos en riesgo de contagio y aunque llegue la vacuna, va a tardar un tiempo en inmunizarnos a todos“, añadió.

Situación de la UCI

Por otro lado, el especialista aseguró que “la UCI siempre está muy ocupada. Ante la llegada de una nueva ola, costará mucho alcanzar las camas suficientes para atender el COVID-19“, agregando que se están realizando las gestiones para aumentar estos insumos.

“Hay varias regiones que ya tienen la segunda ola, como Concepción, La Araucanía o Temuco. Hay que gestionar mucho para trasladar pacientes y tener disponibilidad. Estamos trabajando con ocupación por sobre el 80-85%, y aunque en Santiago no son tantos los pacientes, siempre está la preocupación”, señaló.

Desde el punto de vista de la preparación, Acuña manifestó que puede haber una dificultad respecto al personal de salud. “Hay una experiencia de lo que fue el trabajo en la primera ola y cómo se manejó para poder permitir que se pudieran ampliar las camas y poder recibir mucha más gente, ese mismo plan es el que se está ejecutando ahora, pero, por otro lado, está el tema del personal que está más escaso”.

“Hay mucho personal que está con licencia, otros que están más disminuídos, estamos tratando de reclutar o traer nueva gente, pero ese va a ser un tema muy limitante”, enfatizó.



Llamado de conciencia

Finalmente, el presidente de Sochimi hizo un llamado a la conciencia, sobre todo de la gente joven, porque aunque “los jóvenes en su mayoría no tendrán grandes problemas, igual hemos tenido pacientes en la UCI y algunos han muerto“.

Por ello, “hay que tener conciencia, sobre todo de las personas de riesgo cercanas que pueden contagiarse, como sus papás y abuelos. En estas personas se puede tener consecuencias fatales. Hay que insistir en el llamado a la conciencia para tener unas fiestas de fin de año sin malos ratos“, sentenció.