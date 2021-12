A partir de este miércoles 1 de diciembre comenzaron a regir las restricciones para acceder al Pase de Movilidad. Según lo indicado por el Ministerio de Salud, esto aplica para todas las personas de 45 o más años que no hayan recibido su dosis de refuerzo contra el COVID-19, lo que quiere decir que si no cuentan con esta vacuna, no podrán obtener el documento que garantiza flexibilidades en las medidas sanitarias.

Sin embargo, cabe indicar que las autoridades anunciaron recién el pasado lunes que se aplicarán más modificaciones al Pase de Movilidad a partir del 1 de enero 2022 y que estarán relacionadas con condiciones que serán solicitadas para mantenerlo habilitado.

Según indicó la actual subsecretaria de Salud Pública, María Teresa Valenzuela, desde esa fecha todos los mayores de 18 deberán estar vacunados con la dosis de refuerzo para poder acceder al Pase de Movilidad. De lo contrario, será inhabilitado.

Lee también: Valdivia y otras nueve comunas a Preparación: Revisa los cambios del Paso a Paso que rigen desde este miércoles

“Esperamos, con esta decisión, que más de tres millones de personas mayores de 18 años que aún no reciben su dosis de refuerzo, pudiendo haberlo hecho, lo hagan”, indicó la subsecretaria sobre esta nueva medida, reiterando que el propósito de ello es cuidar la vida de la ciudadanía en medio de la pandemia, considerando también la irrupción de la nueva variante ómicron.

Subsecretaria de Salud Pública, María Teresa Valenzuela "El #PaseDeMovilidad quedará deshabiliatado para toda persona sobre 18 años que no ha recibido su #DosisDeRefuerzo desde el 1 de enero". "Esta medida es para resguardar su vida y la de sus seres queridos". pic.twitter.com/KdZj2Fj8HU — Ministerio de Salud (@ministeriosalud) November 29, 2021

Lee también: Se confirma llegada de variante ómicron a América Latina: Hay dos casos positivos en Brasil

Cambios desde el 1 de diciembre

Pero tal como se mencionó, a partir de este miércoles 1 de diciembre se aplicaron otras modificaciones al Pase de Movilidad.

El documento, desde hoy, quedará inhabilitado a las personas mayores de 45 años que no hayan recibido su tercera dosis contra el COVID-19. Será un proceso automático en el sitio web www.mevacuno.gob.cl, pero una vez que se acceda a la vacuna correspondiente, la información del usuario se actualizará y permitirá entonces obtener el código correspondiente a este pase.

Es importante destacar que el Pase de Movilidad es un certificado que comprueba que una persona completó su esquema de vacunación contra el coronavirus y que ya cumplió 14 días desde la última inoculación. Abarca las vacunas de Pfizer, Sinovac, AstraZeneca y SPUTNIK V, y la dosis única de CanSino y Janssen.

Además, este documento informa que la persona no se encuentre con indicación de aislamiento obligatorio por contacto estrecho o caso confirmado, permitiendo el ingreso a recintos cerrados asociados al entretenimiento, deporte, gastronómicos o también para la realización de viajes interregionales en transporte público.