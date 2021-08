El Ministerio de Salud anunció este jueves que toda la Región Metropolitana avanzará a fase 4 del plan Paso a Paso, medida que entró en vigencia este sábado 28 de agosto a las 05:00 de la mañana.

Esto implica un importante cambio en los aforos que se tiene en eventos y reuniones en casas particulares, modificaciones particularmente grandes en todos quienes portan el Pase de Movilidad.

En conversación con CHV Noticias, el teniente Daniel Medina, de la Comisaría Virtual, aclaró las principales dudas respecto a los aforos, el pase de movilidad, las actividades consideradas con interacción y los documentos que se deben presentar en caso de los viajes interregionales.

Por ello, te respondemos 6 preguntas acerca de la Apertura.

1. ¿Cómo cambian los aforos y la movilidad en fase 4?

De acuerdo a la autoridad, en esta fase del plan Paso a Paso se elevan los aforos de las reuniones sociales al doble que en fase 3. Sin embargo, hay que considerar que cuando una persona no cuenta con su pase de movilidad, estos se reducen.

“A partir de hoy, todas las comunas que estén en Fase de Apertura y quieran hacer una reunión en su casa tienen que tener presente dos cosas: Lo primero es que si el grupo familiar o los que están presentes tienen o no su Pase de Movilidad, porque en caso de tenerlo ese grupo familiar tiene el aforo máximo de 40 personas”, explicó.

Asimismo, precisó que “en el caso de que un adulto tenga acceso a la vacunación pero no ha terminado su proceso, automáticamente el aforo disminuye a 20 personas como reunión familiar”.

2. ¿A los menores de 12 años se les considera en el aforo máximo?

Respecto a este tema, el teniente explicó que en reuniones sociales, los niños menores de 12 años también son considerados en el aforo máximo. Sin embargo, no se les exige portar su Pase de Movilidad ya que aún no son considerados en el Plan de Vacunación.

“Todas las personas suman al aforo total, la diferencia es que solamente es obligatorio para las personas que tienen acceso al plan de vacunación por ende los más chicos, como aún no son considerados en el plan de vacunación, no requieren portar su pase de movilidad, pero sí deben estar con un adulto responsable que sí mantenga su pase”, afirmó.

3. Actividades con interacción y sin interacción

Bajo la misma línea, la autoridad precisó que se deben tomar en cuenta las diferencias entre las actividades consideradas de interacción y sin interacción.

“Se tienen que cumplir cuatro pasos para que se considere una actividad sin interacción. Lo primero es que tengan una actividad física en un lugar y que no me mueva de ahí, que esté sentado y que no tenga interacción con las demás personas”, explicó. “Segundo: que exista a lo menos un metro de distancia entre persona y persona. También durante todo el evento debo mantener mi mascarilla puesta y no me la puedo retirar”, agregó.

Finalmente, en dicha actividad está prohibido la venta y consumo de alimentos. Mientras que si no se cumplen estas características, se considera como una actividad con interacción donde los aforos también son diferentes.

4. ¿Hay que pedir permiso para realizar una reunión social?

Según Medina, para realizar una reunión social en los hogares no es necesario pedir un permiso especial como el año pasado en el que existieron mayores restricciones. Sin embargo, es necesario respetar el aforo y recordar que durante el horario de toque de queda, está prohibido realizar cualquier reunión.

Además, precisó que en víspera de las Fiestas Patrias habrá mayores fiscalizaciones. “Se van a intensificar las fiscalizaciones y obviamente que el Plan del 18 de septiembre que ya se anunció, tiene características especiales como ejemplo los cordones sanitarios que no van a existir, la gente va a poder viajar interregionalmente, van a haber aforos distintos en fondas y ramadas y es importante que tengan esa información actualizada”, dijo.

“Si yo voy a hacer una reunión en mi casa no necesito permiso lo que sí debo respetar dos cosas: Primero el aforo de las personas que tienen o no el pase y segundo respetar el toque de queda, porque aún está prohibido toda actividad social durante el toque de queda”, zanjó.

5. ¿Qué cambia para los viajes interregionales?

Respecto a los viajes interregionales, Medina precisó que solo es necesario portar el pasaporte sanitario C19, siempre y cuando la persona no viaje a alguna de las nueve comunas que están en Fase 2 (Transición).

En ese caso, explicó que “para poder ingresar a esas comunas desde cualquier otro lugar del país, aparte del C19 tengo que incorporar mi Pase de Movilidad. De no tenerlo, ahí si necesito un permiso de comisaría virtual para poder ingresar a esas comunas”.

Además, hay que tener presente que si se quiere viajar a la Región de Magallanes, además del pasaporte sanitario se debe sumar un PCR negativo, con una antigüedad máxima de 72 horas

6. ¿Y qué pasa con chilenos y extranjeros que ingresen al país?

En caso de los nacionales y extranjeros que visiten el territorio chileno, la autoridad explicó que deben ingresar sus datos en la página mevacuno.gob.cl antes de hacer su viaje al país.

“Deben ingresar antes de hacer el viaje al Chile sus antecedentes, crear su cuenta y subir los datos de su vacunación si es que la tuvieron en el exterior para que el Ministerio de Salud los pueda validar”, explicó.

Luego de ese proceso se debe esperar la respuesta que puede ser provisoria, lo que significa que solamente deberán hacer una cuarentena en su domicilio o que se apruebe su pase de movilidad para trasladarse libremente por el territorio.

