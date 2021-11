(EFE) – Las autoridades sanitarias del Reino Unido han aprobado el uso de la primera pastilla antiviral contra el COVID-19, conocido como molnupiravir y que podrá usarse en pacientes que han dado positivo en un examen y que presentan al menos un factor de riesgo para desarrollar una enfermedad grave.

La Agencia Reguladora de Medicamentos (MHRA, por sus siglas en inglés) confirmó la noticia en un comunicado, donde aseguró que el medicamento es “seguro y efectivo para reducir el riesgo de ingreso hospitalario y muerte en personas con contagios de suave a moderado que sufren un riesgo extra”

El ministro de Salud británico, Sajid Javid, afirmó en un video publicado en sus redes sociales que se trata de un “día histórico” tras la autorización del molnupiravir.

El fármaco también está recomendado, por ejemplo, para personas obesas, mayores de 60 años y pacientes con diabetes o con problemas cardíacos.

BREAKING NEWS:

The UK has become the first country in the world to approve a COVID-19 antiviral – @MSDintheUK's #molnupiravir.

Great news from the @MHRAgovuk which will benefit the country's most vulnerable – we're now working at pace to deploy it to patients. pic.twitter.com/FCMRkMiUP9

— Sajid Javid (@sajidjavid) November 4, 2021