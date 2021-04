Un reportaje que causó reacciones en las autoridades del Ministerio de Salud, fue el puntapié inicial de esta polémica que ahora fue respondida por el medio internacional aludido, The New York Times.

En la publicación realizada por el diario estadounidense, analizaron que el proceso de vacunación en Chile generó una “falsa sensación de seguridad” en la población, dando paso a la alza de contagios registrada a la fecha y que bordea los casi 8 mil casos diarios de COVID-19.

El ministro Enrique Paris, fue el encargado de abordar el contenido expuesto, asegurando que “esta noticia no es verdad. Si no hubiésemos vacunado, ¿qué nos habrían dicho?”. Una frase que este jueves fue respondida por The New York Times a través de Twitter.

En una publicación, el diario declaró que “respaldamos nuestra cobertura sobre el despliegue de la vacunación en Chile y el estado de la pandemia en el país. The New York Times trabaja para reportar la verdad e interrogar al poder y lo seguiremos haciendo”.

En detalle, el reportaje aludido y publicado el pasado martes, criticó que las autoridades “alivianaron demasiado pronto las restricciones a los viajes, negocios y escuelas, creando una sensación de confianza que la pandemia había terminado”.

Pero aquello no fue lo único que causó la molestia del ministro de Salud, sino que además, el mismo día, The Washington Post hizo referencia al mismo tema con una columna titulada El exitismo del gobierno chileno eclipsa una campaña de vacunación que pudo ser ejemplar.