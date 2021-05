Luego del anuncio del Pase de Movilidad, han surgido una serie de cuestionamientos o críticas a la medida que flexibiliza el desplazamiento de la población que ha cumplido con el proceso de vacunación.

Será a partir de este miércoles 26 de mayo que las personas podrán utilizar este pase para desplazarse en comunas en Cuarentena o Transición, y realizar además viajes interregionales utilizando esta certificación.

Quienes pueden acceder a este pase son aquellas personas que han recibido las dos dosis de la vacuna contra el COVID-19 y han cumplido con los 14 días posteriores a la segunda inoculación. Para obtenerlo es necesario acceder al sitio web mevacuno.gob.cl y completar los datos solicitados.

Sin embargo, a horas de que esta medida entre en vigencia, surgen dudas respecto de cómo adquirir el pase y para qué sirve. Para atender estas preguntas, la subsecretaria Katherine Martorell respondió cinco preguntas principales asociadas a este Pase de Movilidad.

1.- Si no tengo internet, ¿cómo saco el pase?

Los mayores de 70, siempre van a poder acreditarlo con su carnet de vacunación. Y aquellas personas menores de 70 que no tengan acceso a internet, pueden ir al centro de salud más cercano y solicitar que se les entregue el certificado con su código QR que acredita que ha sido vacunado.

2.- ¿Sirve para ir a trabajar?

Este permiso no sirve para ir a trabajar y tampoco reemplaza el permiso único colectivo. El pase solo permite desplazarse en comunas que están en Fase 1 o Fase 2, o bien hacer viajes interregionales desde comunas que se encuentran en Fase 2.

3.- ¿Sirve para viajar dentro de Chile?

Si estoy en una comuna en cuarentena no puedo utilizar mi pase de movilidad en un viaje interregional. Solo puedo hacerlo desde comunas que se encuentran en Fase 2 en adelante, y hacia comunas que están en Fase 2 hacia adelante.

4.- ¿Sirve para asistir a reuniones sociales?

Este permiso no modifica el Plan Paso a Paso, por lo tanto puedo asistir a una reunión familiar solamente si se cumple el aforo en las distintas etapas del Plan Paso a Paso. No habilita ni para sacarse la mascarilla, ni para no cumplir el distanciamiento social, ni para aglomerarse, ni para transitar en horario de toque de queda ni tampoco para cruzar cordones sanitarios.

5.- ¿Hay que sacarlo todos los días?

No es obligación sacarlo todos los días. El código QR redirecciona a la página que establece si la persona está habilitada o no lo está. Y cuando no lo está, es cuando no ha cumplido la vacunación con el plazo que se requiere, o bien cuando ha sido declarada como contacto estrecho o tiene aislamiento por tener COVID-19.