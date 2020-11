Aunque frente al Coronavirus los consejos dictan que hay que tener extremo cuidado al momento de salir y transitar por la calle, ir al supermercado o viajar en transporte público, el Ministerio de Salud entregó una cifra que se aleja un poco de esta realidad: el 73,7% de los contagios ocurre en el hogar.

El Minsal indicó que se considera brote cuando hay una serie de contagios con un caso índice en común. Y según los datos recopilados el pasado viernes 13 de noviembre, la principal fuente de los últimos brotes de COVID-19 se han generado en la casa o en reuniones sociales en una vivienda.

La secretaria de Salud, Paula Daza, señaló que es “muy importante detectar de dónde vienen los brotes, porque en función de eso podemos fortalecer las medidas de seguridad”.

Momentos de relajo

“Lo que hemos visto es similar a lo que ocurre en Europa: un 73% de los brotes vienen de un cluster intradomiciliario. Esto significa que se contagian en la casa, en reuniones sociales en domicilios o reuniones familiares“, complementó.

En ese sentido, la autoridad sanitaria señaló que estas reuniones resultan ser los momentos de más riesgo, porque hay momentos “de relajo” respecto al uso de la mascarilla, distancia social y el compartir alimentos.

Del mismo modo, precisó que esto no significa que la estrategia a tomar no es es “que la gente no se junte, sino que midan el riesgo”, mediante tres recomendaciones: “hacerlo en el patio de las casas, con pocas personas y durante poco tiempo“, enfatizó.

El 26,3% restante

En relación al resto de los contagios, este corresponde al ámbito institucional. Es decir, lugares de trabajo, residencias de adultos mayores, hospitales y cárceles, entre otros.

Al respecto, indicó que es rescatable ver “que se han adoptado muy buenas medidas de autocuidado en la calle, en los trabajos y en el comercio, con sus respectivos protocolos”.