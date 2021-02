“Seguridad, tolerabilidad e inmunogenicidad de una vacuna inactivada contra el SARS-CoV-2 (CoronaVac) en adultos sanos de 60 años o más: un ensayo clínico de fase 1/2 aleatorizado, doble ciego, controlado con placebo”.

Así se titula la publicación de la revista científica The Lancet, en la que da cuenta de la seguridad de la vacuna contra el coronavirus Sinovac en personas mayores de 60 años.

“CoronaVac es seguro y bien tolerado en adultos mayores. Los títulos de anticuerpos neutralizantes inducidos por la dosis de 3 μg fueron similares a los de la dosis de 6 μg y superiores a los de la dosis de 1 · 5 μg, lo que respalda el uso de la dosis de 3 μg de CoronaVac en los ensayos de fase 3 para evaluar la protección frente a COVID-19″, es parte de la interpretación de la revista.

Muy importante: la revista The Lancet acaba de liberar el estudio que muestra que la vacuna SINOVAC es segura para los mayores de 60 años.

El estudio estaba aceptado pero ahora es público @SochinfOficial@_SoMiCh #YoMeVacuno https://t.co/KvyZzOPRyN — Mónica Rincón González (@tv_monica) February 4, 2021

Luego de una serie de pruebas en participantes de entre 18 y 59 años que dio resultados positivos, se realizó un ensayo -parte 1 de 2- de un solo centro, aleatorio, controlado con placebo y doble ciego (que ni el participante ni los investigadores saben quién recibe un tratamiento en particular) pero en personas adultos de 60 años o más, usando diferentes dosis.

El estudio fue llevado a cabo en el Centro Provincial de Hebei para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) en Renqiu, China.

“La fase 1 del ensayo fue un estudio de aumento de dosis de 72 participantes. Los primeros 36 participantes (bloque 1) fueron asignados al azar para recibir una vacuna de 3 μg o un placebo. Después de 7 días de seguimiento por seguridad después de la primera dosis, otros 36 participantes (bloque 2) fueron asignados al azar para recibir una vacuna de 6 μg o un placebo”, explica la publicación de The Lancet.

Así, entre el 22 de mayo y el 1 de junio de 2020 se examinaron 97 personas y 72 se inscribieron en la fase 1. Ya entre el 12 y el 15 de junio serían 499 personas y 350 inscritos para la fase 2.

“Se consideró que todos los eventos adversos graves no estaban relacionados ni con la vacuna ni con el placebo. El análisis de seguimiento de 6 meses aún no está completo, pero al 20 de enero de 2021 no se informaron eventos adversos graves relacionados con la vacuna“, concluyó la revista.