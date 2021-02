El Minsal informó durante la jornada del día miércoles el aumento del presupuesto de un 310% en los sistemas de salud mental, junto a la opción de la consulta online, plan que se aplica previamente a la finalización de los meses estivales.

Los expertos explican que el mes de marzo suele ser vinculado al inicio de las clases y retorno laboral. Los altos costos que conlleva tienden aumentar la sensación de estrés.

A lo anterior se suma una nueva realidad: la pandemia, por lo que especialistas en la salud mental prevén que es probable que aumenten las afecciones relacionadas al bienestar psicológico de la ciudadanía.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) informó que una de las consecuencias colaterales de la pandemia es que un 4% de la población a nivel mundial podría desarrollar un trastorno de salud mental de complejo a moderado.

Además, entre un 10% y 15% de la sociedad podría generar trastornos leves.

El informe Termómetro de la Salud Mental en Chile, realizado por la Asociación Chilena de Seguridad, detalló que durante el 2020 un 34,6% de las personas entre 21 y 68 años en Chile presentaron síntomas asociados a un probable trastorno en la salud psicológica.

El miembro de la Sociedad Chilena de Psicología de Emergencia y Desastres (Sochped), dr. Eduardo Sandoval, explicó que “marzo, históricamente es un mes asociado a múltiples factores estresores, la particularidad es que este año nos vamos a ver sometidos a las consecuencias de la pandemia” lo que involucraría el regreso a clases no presenciales, el teletrabajo y métodos mixtos, dijo en entrevista con Emol.

Además, sostuvo que la situación sanitaria que vive el país y el mundo ha generado que las personas no puedan llevar un efectivo descanso, lo que implicaría un efecto negativo en el desempeño.

“Un verdadero descanso implica un periodo al menos de 20 días, por lo tanto muchos chilenos no lo han tenido y el mes de marzo trae consigo que nuestro organismo no responda de mejor manera, lo que hará que muchas veces el individuo no pueda cumplir sus expectativas cuando se vea sobrepasado“, sostuvo Sandoval.

En cuanto a los efectos biológicos y psicológicos que ha tenido la pandemia considerados por el experto, está la presencia de síntomas como el aumento de la sudoración de las manos, el aumento en el pestañeo de los ojos, aumento en la frecuencia cardíaca, cambios importantes en el estado del ánimo y problemas para dormir.

Es por esto que la académica de la Escuela de Psicología de la Universidad Católica, Candice Fischer, mencionó al citado medio que es importante aprender a reconocer los síntomas y a visibilizarlos para poder trabajar en ellos.

“El primer paso es aceptar que estamos en tiempos inciertos y que esto genera que tengamos miedo, que nos cuesta dormir, que genera síntomas que les están pasando a todos. Esto también nos ayuda a ser más empáticos y tener más compasión con nosotros mismos, aceptar que es normal que estemos ansiosos”, dijo Fischer.