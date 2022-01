La pandemia del COVID-19 no ha terminado y eso lo han dejado en claro las distintas mutaciones y variantes, sobre todo ómicron, la cepa más contagiosa del SARS-CoV-2 y que, según expertos, podría seguir desarrollándose.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) recomendó a los científicos investigar las características de una nueva versión de ómicron: BA.2.

Hasta el momento, la nueva versión ha sido detectada en India, Reino Unido, Estados Unidos y Dinamarca. De manera preliminar, la OMS tiene la hipótesis de que BA.2 sería aún más contagiosa que ómicron (BA.1).

Lee también: Ministro Paris: “Incluso dentro del hogar, hay que usar mascarilla”

Por lo mismo, las autoridades sanitarias británicas han clasificado el subtipo BA.2 como variante en observación.

The #OmicronVariant sub-lineage known as BA.2 has been designated as a variant under investigation. The number of BA.2 cases is currently low, with the original Omicron lineage, BA.1, still dominant in the UK and further analyses will now be undertaken. https://t.co/254m2rwJN5

— UK Health Security Agency (@UKHSA) January 21, 2022