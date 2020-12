(EFE) – Un trabajador de la salud de Alaska (EE.UU.) sufrió una fuerte reacción alérgica después de haber recibido el martes la vacuna de Pfizer contra el COVID-19 y tuvo que ser hospitalizado, explicaron este miércoles fuentes familiarizadas con lo sucedido a The Washington Post y The New York Times.

El trabajador o trabajadora, cuya identidad se desconoce, no había sufrido anteriormente reacciones alérgicas a ningún medicamento, aunque no se sabe si tenía otro tipo de alergias, dijo una persona conocedora del asunto a The New York Times.

Según informaron en The Washington Post, la persona habría recibido la dosis el martes, y se mantuvo durante la jornada del miércoles en condición estable en el hospital.

Casos similares en Europa

Hasta ahora, ni las autoridades del país norteamericano ni del estado de Alaska se han referido al tema, que recuerda al caso de dos casos de reacciones alérgicas a una vacuna contra el coronavirus en el Reino Unido.

En ese caso, las personas afectadas, que tendrían un historial de reacciones alérgicas, sufrieron una respuesta negativa a la vacuna desarrollada por Pfizer y BioNtech.

La inyección que habría causado la reacción alérgica en Estados Unidos es la misma que llegará al país durante este mes, y que fue aprobada por el Instituto de Salud Pública (ISP), con 20 mil dosis para ser repartidas.