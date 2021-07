Uruguay aprobó la administración de una tercera dosis de la vacuna contra el COVID-19. La podrán recibir quienes completaron el proceso de inoculación inicial (dos dosis) con la vacuna Coronavac de Sinovac.

El Ministerio de Salud explicó que quienes tengan completado su esquema de vacunación con Sinovac deberán recibir una dosis de la vacuna Pfizer. Según indicaron, la decisión se tomó tras la recomendación de la Comisión Nacional Asesora de Vacunas.

La tercera dosis se administrará así: las personas deberán cumplir un plazo mínimo de 90 días entre la segunda dosis de Coronavac y la nueva de Pfizer. Aún así, todavía no está confirmado cuándo comenzará este plazo.

Hasta el momento, y a casi cinco meses de iniciada su campaña de vacunación, Uruguay cuenta con el 72% de su población inoculada con al menos una dosis contra el COVID-19, mientras que el 61% tiene el esquema completo.

¿Una alternativa de protección ante las variantes?

La variante Delta, detectada por primera vez en India, comenzó a expandirse por el resto del mundo y sus consecuencias encendieron las alarmas debido a su alta tasa de transmisión. ¿Es necesario reforzar las inoculaciones contra el COVID-19?

La farmacéutica Pfizer, en un estudio preliminar, recomendó aplicar una tercera dosis en Estados Unidos. El laboratorio publicó datos que muestran que una tercera dosis de su vacuna contra el COVID-19 aumenta “fuertemente la protección contra la variante Delta”.

Pfizer cree “probable que se necesite una tercera dosis potenciadora entre 6 y 12 meses después de la vacunación completa para mantener altos niveles de protección” frente a la COVID-19. Por ahora, el estudio está en desarrollo y no ha sido sometido a revisión de pares.

Por otro lado, el ex ministro de Salud de Chile, Jaime Mañalich, aseguró a CHV Noticias que, antes de pensar en una tercera dosis, hay que recordar que “no hay infinitas vacunas”. “La prioridad tiene que ser dar cobertura a quienes no están vacunados todavía”, aseveró.