Tras el anuncio de la suspensión temporal del uso de la vacuna contra el COVID-19 de AstraZeneca en algunos países miembros de la Unión Europea, el Instituto de Salud Pública de Chile (ISP) informó que solicitó antecedentes al laboratorio farmacéutico.

Desde el organismo señalaron que se realizó un análisis de los datos de seguridad de más de 10 millones de registros, sin demostrar evidencia de un mayor riesgo de embolia pulmonar o trombosis venosa en los grupos vacunados.

En paralelo, el ISP detalló que se tomó contacto con la Agencia Europea del Medicamento (EMA) “desde donde se ha señalado que no hay indicios de que la vacunación haya causado los eventos presentados y que corresponden a un lote especifico reportado por Austria, país que, de manera preventiva, suspendió su uso mientras investiga dos eventos de reacciones presuntamente atribuibles a la inoculación”.

“Según se ha informado en algunos medios, otros países, entre ellos Dinamarca, Italia y Noruega, han procedido a su vez a suspender la inmunización con esta vacuna, a la espera de los resultados de la investigación”, agregan en un comunicado.

Además se recalca que “la posición del comité de seguridad de la Agencia Europea de Medicamentos (EMA) es que los beneficios de la vacuna superan sus riesgos y la vacuna puede continuar administrándose, mientras se realiza la investigación de los casos de eventos tromboembólicos. En esta misma línea, las agencias de España, Reino Unido, Francia y Australia, continúan su programa de inmunización con la vacuna SARS CoV-2 de AstraZeneca”.

Para concluir, el ISP aseguró que “actualmente no existe evidencia suficiente para asegurar que los eventos tromboembólicos presentados estén asociados a la administración de la vacuna, por lo que no se justifica la adopción de alguna medida sanitaria en nuestro país. Cabe recordar que esta vacuna fue autorizada provisionalmente para su uso de emergencia en Chile, pero aún no se ha dado inicio a su importación, distribución y uso”.

Al respecto el director (S) del ISP, Heriberto García, reiteró la importancia de la notificación de los ESAVI al Centro Nacional de Farmacovigilancia del Instituto, ya que esos datos, permiten respaldar la toma de decisiones con todas las vacunas.

“Los profesionales de la salud que trabajen en un centro asistencial y que tengan conocimiento de la presentación de un ESAVI, deben enviar el reporte directamente al Centro Nacional de Farmacovigilancia del ISP, dentro de los plazos establecidos”, explicó.