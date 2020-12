(CNN en Español) – La Administración de Medicinas y Alimentos de Estados Unidos (FDA, por sus siglas en inglés) autorizó la vacuna contra el COVID-19 de Moderna para uso de emergencia en ese país.

La FDA hizo su anuncio en Twitter el viernes por la noche, siguiendo la recomendación de su Comisión Asesor de Vacunas y Productos Biológicos Relacionados el jueves.

“La autorización de uso de emergencia permite que la vacuna se distribuya en los Estados Unidos para su uso en personas mayores de 18 años”, dijo la FDA en su tuit.

Lee también: OMS anticipa hasta seis meses “muy duros” de pandemia pese a las vacunaciones

Today, FDA issued an emergency use authorization (EUA) for the second vaccine for the prevention of #COVID19 caused by SARS-CoV-2. The emergency use authorization allows the vaccine to be distributed in the U.S for use in individuals 18 years and older. https://t.co/w4BQVg0n2G pic.twitter.com/cw5JwYqxsh

— U.S. FDA (@US_FDA) December 19, 2020