Desde el pasado lunes se dio inicio a la vacunación masiva en el país, inoculando a adultos mayores de 85 años hacia arriba. Sin embargo, durante el fin de semana, 60 municipios extendieron voluntariamente el proceso para continuar con la inoculación de esta parte de la población.

En el caso de Las Condes, por ejemplo, a partir del sábado se habilitó el estacionamiento -1 del Parque Arauco para la vacunación de adultos mayores. Para poder acceder a esto, solo es necesario inscribirse en el municipio y así sacar una hora.

La fila, la vacunación y la espera ante posibles reacciones adversas, se realiza todo arriba del vehículo. Un método que fue calificado como seguro e higiénico, además de cómodo.

Cabe indicar que esta ampliación del proceso a sábados y domingos no era obligación dentro del calendario contemplado por el Minsal. Por su parte, el ministro de salud, Enrique Paris, ayer destacó que “hemos logrado vacunar a 575.718 personas. Nuestro plan de vacunación registra el viernes una jornada de 161.349 personas, y hoy sábado hasta las 11 de la mañana, se habían vacunado 6.753 personas”.

La comuna de Santiago también extendió el proceso para este fin de semana en los distintos Cesfam habilitados. El alcalde Felipe Alessandri anunció además la apertura de otros puntos de vacunación ante el aumento de población producto de la categoría de edad, pasando de ocho centros a 15.

La Florida también siguió con su calendario extendido, pero con el fin de inocular a funcionarios esenciales para la municipalidad, como Bomberos, Carabineros, PDI y recolectores de basura, adelantándose al calendario oficial que considera desde este lunes 8 la vacunación a Fuerzas de Orden y Seguridad Pública, y desde el 22 de febrero a otros funcionarios como recolectores.

Esta medida adelantada fue explicada por el alcalde Rodolfo Carter, quien señaló que “hay otros héroes como los Bomberos que no estaban en la primera orden de prioridad en vacunación, y no resiste análisis en no vacunarlos, porque ellos entran a una casa a la mitad de un incendio y no pueden usar la mascarilla, no tienen las normas sanitarias que tenemos todos y evidentemente son un servicio fundamental”.

“Y también el gesto con nuestros hermanos más importantes, los más poderosos, que son los recolectores de basura, porque son los que hacen funcionar la ciudad”, agregó.

A dichas comunas también se sumó Cerro Navia, donde hasta el viernes habían vacunado a cerca del 79% de la población de adultos mayores de 85 años hacia arriba, queriendo completar el 100% durante este fin de semana en cuatro Cesfam.

Su alcalde, Mauro Tamayo, explicó que en dicha comuna se registra una de las tasas de mortalidad de COVID-19 más altas del país, enfatizando que “hemos vacunado en estos tres días hasta el viernes, al 79% de los vecinos mayores de 85 años. Hacemos el llamado a los restantes a venir a vacunarse, y si tienen alguna dificultad y no pueden venir a un centro, nos pueden llamar si no lo hemos hecho nosotros para poder ir a sus casas a vacunarlos”, concluyó.