(CNN en Español) — “Eso es posible”, dijo este lunes el doctor Anthony Fauci, director del Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas, cuando se le preguntó si las personas aún podían transmitir el COVID-19 una vez estuvieran vacunadas.

“Vamos a saber la respuesta a eso a medida que sigamos a la gente por más tiempo. Creo que es ciertamente concebible”, aseguró el experto, quien explicó que el criterio principal de valoración de la vacuna fue una enfermedad clínicamente reconocible.

“En última instancia, descubriremos si previene una enfermedad clínicamente reconocible, pero (si) todavía hay algún virus en la faringe nasal de una persona, eso es concebible, tal vez probable, no lo sabemos”, agregó.

Añadió que lo interesante es que “podría ser que incluso si tienes virus en tu faringe nasal, el refuerzo del sistema inmunológico que obtienes de la vacuna podría hacer que el nivel de virus en la faringe nasal sea tan bajo que aunque puede estar infectado, podría ser mucho más difícil que transmitas esa infección a otra persona”.

Fauci dijo que esta era una posibilidad y advirtió que el impacto de las vacunas en la tasa de mortalidad no será inmediato, pero llegará.

Tomando como ejemplo a los trabajadores de la salud y las personas vulnerables en hogares de ancianos, el doctor explicó que para obtener inmunidad, tendrían que pasar de 7 a 10 días.

“Probablemente no verás una disminución medible durante al menos varias semanas, si no más”, dijo el experto, adelantando que “si conseguimos que se vacune a las personas adecuadas, lo hacemos a tiempo y luego pasamos al siguiente nivel, no hay duda de que la vacuna podrá revertir esto”.