Hace cinco meses que una joven se inoculó con Cansino y jamás pensó que esta vacuna podría transformarse en un problema para viajar. Resulta que desde el 8 de noviembre que Estados Unidos no permite que personas ingresen a su territorio si fueron vacunados con Cansino o Sputnik, debido a que estas no han sido reconocidas por Organización Mundial de la Salud. Sin embargo, ella ya compró su pasaje por un valor de $750.000 pesos para ir en diciembre hasta dicho país y ahora no sabe qué hacer con su viaje. Esta es la situación de decenas de ciudadanos chilenos, que se sienten discriminados, ya que ellos no eligieron este esquema. Dado este este escenario, el Ministerio de Salud anunció una solución para los turistas afectados. Primero, declararon que la eficacia de esta marca de vacuna no está en duda y luego indicaron que pueden solicitar una dosis de refuerzo Pfizer, que les permitiría seguir adelante con sus vacaciones planificadas.