(CNN) — Las vacunas contra el COVID-19 aprobadas actualmente son efectivas contra todas las variantes conocidas del virus, dijo el jueves el Dr. Hans Henri P. Kluge, director regional de la OMS en Europa.

Mientras proporcionaba una actualización de la situación del virus en Europa, el Dr. Hans Henri P. Kluge declaró: “permítanme enfatizar que todas las variantes de COVID-19 se pueden controlar de la misma manera. Con medidas sociales y de salud pública. Y que todos las variantes de COVID-19 que han surgido hasta ahora responden a las vacunas aprobadas disponibles“.

Allow me to emphasize.

That all #COVID19 virus variants can be controlled in the same way. With public health & social measures.

And that all #COVID19 virus variants that have emerged so far, do respond to the available, approved vaccines. @hans_kluge

— WHO/Europe (@WHO_Europe) May 20, 2021