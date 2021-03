Las vacunas contra el coronavirus desarrolladas por los laboratorios Pfizer y BioNTech (EE.UU. y Alemania) y Sinovac (China) serían completamente eficaces contra la variante brasileña del SARS-CoV-2.

El estudio publicado en la revista The New England Journal of Medicine concluye que las dosis estadounidense-alemana neutraliza esta mutación proveniente del Amazonas.

Por otro lado, el Instituto Butantan de Brasil señaló que la fórmula china también es efectiva contra la variante conocida como “P1”.

Esta mutación del SARS-CoV-2 se registró por primera vez en la localidad de Manaos y según la información disponible es dos veces más transmisible y su probabilidad de reinfección es entre 25% y 60% mayor que el SARS-CoV-2 original.

Actualmente Brasil suma 66.381 nuevos contagios en los últimos siete días, totalizando 11,1 millones de casos y más de 266 mil muertes.

A raíz de estos antecedentes, la Organización Mundial de la Salud declaró emergencia para toda Latinoamérica pues se teme que Brasil pase a ser un foco de mutaciones del virus y que termine traspasando fronteras hacia el resto del continente.