La Organización Mundial de la Salud (OMS) entregó un informe con los resultados de investigación sobre el impacto de la dosis de refuerzo en pacientes infectados con la variante ómicron del COVID-19.

Según indicó la OMS, la protección de las inoculaciones ante posibles formas graves de COVID ha bajado con la variante ómicron del coronavirus a un 50%, pero con la dosis de refuerzo ese porcentaje aumenta al 80%.

La nueva cepa del SARS-CoV-2 se ha detectado en 171 países, por lo que el organismo ha advertido que se deben seguir respetando las medidas sanitarias, como el uso de mascarilla, lavado de manos y distancia física, para prevenir contagio.

Del mismo modo, el informe de la OMS señaló que ómicron tiende a afectar en mayor medida al sistema respiratorio superior (las variantes anteriores que atacaban el tracto inferior), lo que podría contribuir al predominio de casos menos graves. Sin embargo, el fuerte aumento de casos en todo el mundo ha elevado las hospitalizaciones.

If Omicron is less severe, why are people ending up in the hospital and dying from it? Is it true that everyone will eventually get Omicron? Why is it important to reduce #COVID19 transmission? WHO's Dr @mvankerkhove explains in #ScienceIn5 ⬇️ pic.twitter.com/YjFKIU9jnO

— World Health Organization (WHO) (@WHO) January 23, 2022