Distópico: Video muestra dron dando instrucciones en confinamiento de Shanghái

Continúan las repercusiones por las estrictas medidas que se han adoptado en China, específicamente en la ciudad de Shanghái, por los casos de COVID-19.

Las autoridades decretaron un confinamiento en la zona, de unos 24 millones de habitantes, hace unos días, lo que no ha sido bien recibido por algunos de los residentes.

Actualmente la ciudad lleva casi dos semanas bajo esta medida, en medio del explosivo aumento de contagios.

Es en ese contexto que una periodista de The Economist que se encuentra en China compartió hace algunos días un registro que ha viralizado durante las últimas horas en redes sociales.

En las imágenes se aprecia el momento en que un dron sobrevuela el cielo nocturno de China y mediante un alta voz señala: “Por favor, cumplan con las restricciones del COVID. Controla el deseo de libertad de tu alma. No abras la ventana ni cantes”.

La plataforma Weibo, la red social más popular de China, ha sido el escenario en el que los habitantes de Shanghái han expresado su molestia y preocupación por falta de comida y de medicamentos, ya que no han podido salir apara obtenerlos.

As seen on Weibo: Shanghai residents go to their balconies to sing & protest lack of supplies. A drone appears: “Please comply w covid restrictions. Control your soul’s desire for freedom. Do not open the window or sing.” https://t.co/0ZTc8fznaV pic.twitter.com/pAnEGOlBIh

— Alice Su (@aliceysu) April 6, 2022