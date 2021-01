(CNN) – Chuck Stacey, un hombre que dio positivo por COVID-19 después de Navidad, ha publicado varios videos en redes sociales para advertir a otros que usen sus mascarillas y aprendan de su error.

“No pensé que las mascarillas harían una gran diferencia”, dijo Stacey a CNN, “estaba equivocado”.

Stacey se encuentra hospitalizado en Florida, EE.UU. por segunda vez desde que dio positivo el 27 de diciembre de 2020.

El hombre de 50 años comentó que cuando comenzó la pandemia comparó el virus con una gripe y que no tomó muchas precauciones para protegerse.

I made mistakes. I was wrong. It’s my fault. The level of hate is amazing. pic.twitter.com/JMgPCWGzmE

— 30A Nerds (@30ANerds) January 4, 2021