Luego de la participación de Chile en el Mundial de Francia 98, la Selección Chilena de fútbol no vivió buenos momentos en el campo de juego. Más allá de la medalla de bronce en Sidney 2000, la escuadra nacional no pudo clasificar a la cita planetaria de Corea y Japón, ni tampoco a la de Alemania 2006.

En ese sentido, un 10 de agosto de 2007, arribó a suelos nacionales Marcelo Bielsa, quien tenía un solo objetivo: Comandar un nuevo proceso Eliminatorio de cara al Mundial de Sudáfrica 2010, el cual estaría marcado por la presencia de jugadores jóvenes que precisamente no jugaban en las mejores ligas del mundo.

Principalmente, esta nueva etapa, se caracterizó por el cambio de mentalidad en los jugadores chilenos y en las herramientas de trabajo que permitían desarrollar entrenamientos de alto rendimiento destinados al juego colectivo por sobre las individualidades.

Así fue como Chile quebró la historia ante Paraguay en Asunción y frente a Perú en Lima. En ese sentido, desde el inicio de dichas Clasificatorias, hubo una camada de jugadores que comenzaría escribir la historia de los últimos 15 años del balompié nacional, lo que para muchos ha sido el momento más exitoso de La Roja en toda su historia.

Tercer lugar Canadá 2007

Uno de los primeros hitos recordados por los fanáticos como “el comienzo de la Generación Dorada” fue meses antes de la llegada de El Loco Bielsa. De la mano de José Sulantay destacaron jugadores como Gary Medel, Arturo Vidal, Carlos Carmona, Alexis Sánchez y Mauricio Isla, entre otros.

La Rojita logró clasificar al Mundial de Canadá 2007 a duras penas, consiguiendo una mejor diferencia de goles. Lo anterior, era la prueba de fuego de cara al inicio de las Clasificatorias a Sudáfrica. Muchos de los jóvenes jugadores aún ni siquiera debutaban en sus clubes, como en el caso del Huaso, quien por lo demás, nunca ha vestido una camiseta de un club chileno en el primer equipo ya que partió tempranamente a Europa.

Chile, avanzó sin problemas a la segunda fase del torneo, luego de superar la instancia de grupos en la cual se midió ante Austria, Congo y Canadá.

Ya en la siguiente ronda, los dirigidos por Sulantay vencieron a Portugal en los octavos de final, y golearon a Nigeria por 4-0 en los cuartos, avanzando a las semis contra la poderosa Argentina.

Finalmente, la escuadra nacional fue derrotada por la albiceleste, pero por el tercer lugar La Rojita pudo vencer a Austria, consagrando el buen juego asociado y consiguiendo una histórica medalla de bronce en la competencia.

Primer triunfo sobre Argentina en Clasificatorias

Ya en 2008, con varios jugadores con más minutos en su equipos, llegó la primera victoria ante Argentina por Clasificatorias. Un 15 de octubre, ante más de 55 mil personas, apareció el debutante Fabián Orellana para marcar el 1-0 final sobre los adiestrados por Alfio Basile.

Una gran jugada colectiva, que pasó por los pies de Marco Estrada, Matías Fernández, Jean Beausejour, Carlos Carmona y Gary Medel, quien habilitó al “Patas de Palillo” para sentenciar una de las victorias más recordadas por los fanáticos, la cual permitía a su vez, ilusionarse con un nuevo sueño mundialero.

La clasificación a Sudáfrica en Medellín

Tras el desarrollo de las Eliminatorias, La Roja llegó en su penúltima fecha del torneo con posibilidades de lograr pasajes a Sudáfrica. De manera histórica, con una brillante actuación del Mago Valdivia, Chile venció por 4-2 a Colombia en Medellín, desatando la locura total en todos los rincones del país tras volver a la competencia más importante del mundo luego de 12 años.

Primer triunfo en un Mundial desde 1962

Ya en el continente africano, el 16 de junio de 2010 se llevó a cabo el primer triunfo en la Copa del Mundo desde el último registrado, el cual se remontaba al Mundial de Chile 1962, cuando La Roja, luego de perder ante Brasil 4-2 en las semifinales, venció por el tercer lugar del torneo Yugoslavia por 1-0 gracias a un gol en el último minuto del centrocampista Eladio Rojas.

Por su parte, 48 años después, Jean Beausejour fue el encargado de marcar para La Roja el 1-0 final, marcando así el regreso de los triunfos en competencias mundialeras. Posteriormente, Chile quedaría eliminado en octavos de final frente a Brasil, pero la sensación de la buena participación realizada dejaría a los hinchas con esperanzas para lo que vendría.

Clasificación a Brasil 2014

El 5 de febrero de 2011, Marcelo Bielsa le dijo adiós a la Selección. Según sus declaraciones, por la falta de confianza con el nuevo presidente de la Asociación Nacional del Fútbol Profesional (ANFP), Sergio Jadue. En su lugar, asumió Claudio Borghi, quien pudo realizar un correcto inicio en Clasificatorias, pero la eliminación de la Copa América ante Venezuela, y el recordado “bautizazo” como caso de indisciplina, terminó pavimentando su salida.

Así, el 3 de diciembre de 2012, luego de una extraordinaria campaña con la Universidad de Chile, llegó a la banca nacional el argentino Jorge Sampaoli, quien tomaba el equipo con un solo objetivo: Clasificar al Mundial de Brasil 2014.

En ese contexto, luego de cuatro victorias seguidas ante Uruguay, Paraguay, Bolivia y Venezuela, Chile volvía a la pelea por el cupo mundialero. Tras empatar 3-3 ante Colombia en Medellín, los adiestrados por el casildense vencieron 2-0 a Ecuador con goles de Alexis Sánchez y Gary Medel, sellando la segunda clasificación consecutiva a una cita planetaria.

Wembley: La catedral del fútbol mundial

Un mes después de la clasificación a Brasil 2014, un 15 de noviembre de 2013, Chile llegaba hasta la catedral del fútbol mundial: El Estadio de Wembley, Inglaterra, para medirse ante los locales en un amistoso internacional.

En una extraordinaria actuación chilena, Alexis Sánchez enmudeció a los hinchas ingleses con un doblete, repitiendo así, la actuación de Marcelo Salas en 1998, quien en el mismo contexto de encuentros preparativos para la cita mundialera, también marcó dos goles en dicho triunfo de La Roja.

Philip Jones, James Cahill, Frank Lampard, Adam Lallana y Wayne Rooney eran las principales figuras de los creadores del fútbol, sin embargo, la irreverencia de Chile logró conseguir una nueva victoria.

El himno en el Maracaná y la victoria ante España

Un 18 de junio de 2014, la Selección Chilena hizo su debut en una de las capitales del fútbol mundial. ¿El rival? Nada más, ni nada menos que el actual campeón del mundo (Sudáfrica 2010).

En ese momento, la expectativa era tremenda. Chile estaba en uno de los grupos de la muerte, junto a España, Australia y Holanda , lo que significaba que una derrota en el primer encuentro dejaba a La Roja con un pie fuera de los octavos de final.

Sin embargo, la selección española, comandada por Iniesta, Sergio Ramos, Casillas y Xavi, entre otras figuras, no pudo con la intensa presión de Chile y su simpleza a la hora de elaborar fútbol asociado, lo que permitió que en el desarrollo del juego, los chilenos pudieran controlar el partido en la mayoría de sus pasajes. Eduardo Vargas y Charles Aránguiz fueron los encargados de marcar para el 2-0 final.

Incluso, algunos especialistas de la materia, indican que Chile ganó el partido de forma previa, ya que miles de hinchas chilenos llegaron hasta el Maracaná para entonar de manera efervescente el himno nacional, siendo recordado como uno de los momentos más emocionantes de la historia del fútbol nacional.

El palo de Pinilla

En ese mismo evento deportivo, uno de los episodios más electrizantes del torneo fue protagonizado por un viejo conocido: Mauricio Pinilla. Ya en octavos de final parecía que la suerte nuevamente no estaba de nuestro lado, ya que enfrente, aparecía por segunda vez consecutiva en un mundial la bestia negra de chile: Los pentacampeones del mundo.

Sin embargo, La Roja logró igual 1-1 en los 90 minutos de juego, y en el alargue, el ex Universidad de chile tuvo en su pies la clasificación, pero el travesaño salvó a Julio César, Neymar y compañía.

Así fue como el cotejo llegó hasta la tanda de penales, dejando una de las postales más icónicas de la jornada: Los brasileños rezando y de rodillas en el mítico Maracaná. Finalmente, el Scratch ganaría en la tanda de penales sellando la eliminación de chile de la cita planetaria.

El primer título de la historia

La Roja, luego de su buen juego mostrado en los últimos años, llegaba con la ilusión de poder consagrarse y poder levantar su primer título de la historia, y qué mejor en la Copa América llevada a cabo en suelos nacionales en 2015.

La victoria ante Ecuador, el empate frente a México y la goleada sobre Bolivia, sentenciaron la clasificación de Chile a los cuartos de final del torneo. Allí, con un golazo de Mauricio Isla sobre la hora, Chile logró vencer a Uruguay y avanzar hasta las semifinales, instancia en la cual derrotó por 2-1 a Perú con un golazo de Eduardo Vargas, metiéndose en la final del torneo más importante de América.

Sin embargo, la tarea estaba complicadísima. Enfrente, la Selección de Argentina comandada por uno de los mejores jugadores de la historia, Lionel Messi. Incluso, la albiceleste venía de ser derrotados en la final del campeonato del Mundo ante Alemania, lo que ratificaba su extraordinario nivel de juego.

En los 90 minutos de partido y en el alargue, ambos combinados no pudieron hacerse daño, lo que llevó a que el partido se definiera mediantes los lanzamientos penales. Alexis Sánchez, fue el encargado de picar el balón ante el arquero Romero, desatando la locura total en el Estadio Nacional de Santiago al levantar el primer trofeo de la historia.

Bicampeonato de América

Ya en 2016 el fútbol mostrado por La Roja seguía más vigente que nunca, pero algunos problemas extra futbolísticos como la acusación de Sergio Jadue en el marco del escándalo de corrupción de la FIFA, o la salida del entrenador Jorge Sampaoli quien tuvo problemas con su contrato y con el pago de algunos premios en el paraíso fiscal de Islas Vírgenes. De igual forma, el entrenador calificó a los jugadores chilenos como ingobernables porque generaban cierta tensión en el ambiente en Quilín.

El histórico 7-0 ante México

En ese contexto, Chile, con Juan Antonio Pizzi como DT, fue derrotado por Argentina en el debut de la copa por 2-1. Luego superó a Bolivia y a Panamá, sellando la clasificación a los cuartos de final. Ya en la siguiente fase, La Roja se soltó y lograr en una goleada histórica tras vencer a México por 7-0, accediendo a las semifinales del campeonato, en la cual volvió a repetir una gran actuación frente a colombia, llevándose el triunfo por 2-0.

Tras dichos resultados, la escuadra chilena accedía por segunda vez consecutiva a una final de Copa América. No obstante, tenía la difícil tarea de volver a derrotar a Argentina, quienes buscaban revancha por el torneo anterior.

De igual forma como ocurrió en Santiago, esta vez en el MetLife Stadium ubicado en Nueva Jersey, Estados Unidos, La Roja con la albiceleste volvieron a igualar sin goles, por lo que el partido nuevamente se definió en la tanda de penales.

La gran actuación de Claudio Bravo, quien sobre la hora atajó un cabezazo imposible a Sergio Agüero, tenía al arquero chileno con confianza. En el inicio de la tanda fallaron las estrellas de ambos equipos: Arturo Vidal y Lionel Messi.

Tras ello, Nicolás Castillo, Charles Aránguiz, Jean Beausejour y Francisco Silva anotaron para Chile, mientras que Lucas Biglia falló uno de los penales decisivos tras una gran tapada del capitán.

Por su parte, el Gato fue quien tuvo en su pies el último tiro, metiendo un lanzamiento cruzado que dejó sin opciones a Romero. El entrenador Juan Antonio Pizzi, levantaba las manos como signo de que “la tarea estaba cumplida”.

Copa Confederaciones 2017

El torneo llamado Copa Confederaciones, alberga a todos los campeones de los continentes del mundo. Chile, debido a su chapa de campeón, logró clasificar a dicho torneo por vez primera en su historia, y claramente, la actuación fue sencillamente memorable.

En una prematura implementación del VAR, La Roja pudo derrotar en su debut a Camerún por 2-0 con anotaciones de Arturo Vidal y Eduardo Vargas, quien marcó su gol número 34 y alcanzó a uno de los goleadores históricos de Chile como lo fue Iván Zamorano.

Así, Chile empató con Alemania 1-1 e igualó de la misma forma ante Australia, logrando avanzar a la semifinal del torneo. ¿El problema? Portugal de Cristiano Ronaldo era el rival.

En ese contexto, luego de un gran partido disputado, el marcador quedó 0-0 por lo que la definición, es decir, La RojA debía enfrentar nuevamente una definición vía lanzamientos penales. Alexis Sánchez, Charles Aránguiz y Arturo Vidal marcaron para Chile, pero la gran figura del partido sería Claudio Bravo, quien atajó tres penales de manera consecutiva a Quaresma, Moutinho y Nani, sellando así una nueva final para la Generación Dorada.

El desgarrador llanto del Chelo

Ya en el último partido del torneo, Chile debía enfrentarse ante la poderosa Alemania, que sin embargo, no venían con sus principales figuras. Un equipo joven, logró vencer a Chile por 1-0 luego de un grueso error por parte del volante central Marcelo Díaz, que a la postre, significó la salida del mediocampista de la selección.

“Me toca sufrir en este momento, pero no tengo dudas de que me voy a levantar. Ahora solamente quiero agradecerle a mis compañeros por la entrega que dieron y por el apoyo que me han brindado” declaró el ex Universidad de Chile tras la derrota.

El desgaste de la Generación Dorada

Tras los años de logros del combinado nacional, ya en las Clasificatorias al Mundial de Rusia 2018 se comenzaba a mostrar un leve pero significativo desgaste del equipo, quienes por lo demás, se encontraban participando en al menos tres competiciones en Europa, lo que claramente genera mayor riesgo de lesiones y posibles problemas físicos a futuro.

La derrota por 3-0 ante Brasil dejó a Chile fuera del Mundial de Rusia por diferencias de gol. No obstante, las derrotas previas como local ante Paraguay y como visitante por la cuenta mínima ante Bolivia, anticiparía lo que se vendría.

Tras ello, el sueño del último mundial de la Generación Dorada era pospuesto para Qatar 2022. Sin embargo, lo anterior es historia, luego que La Roja no lograra sacar pasajes al torneo más importante del mundo a nivel de selecciones.

¿Las razones? Múltiples, pero el fallido proceso del colombiano Reinaldo Rueda, la falta de recambio de jugadores de alto nivel y el desgaste de los “pesos pesados”, sentenció el fin de una generación que le dio el fútbol chileno los mejores años de su vida.