Después de 15 meses debido a las restricciones por la pandemia, este fin de semana volverán los hinchas a los estadios en el fútbol chileno, tras la última actualización del Plan Paso a Paso realizada por las autoridades sanitarias.

El encuentro de este viernes entre Audax Italiano y Santiago Wanderers, que se disputará desde las 19 horas en el Estadio El Teniente de Rancagua, será el primero del año en el que habrá presencia de fanáticos en las tribunas.

Otros 6 compromisos de Primera División podrán tener público tras la autorización de la ANFP, entre los que están los choques de Unión Española y Colo Colo, Universidad de Chile ante Cobresal y Huachipato frente a Universidad Católica.

Además, 5 partidos de la Primera B también se jugarán con la presencia de los hinchas, al igual que el encuentro entre Deportes Concepción e Independiente de Cauquenes de la Segunda División.

La subsecretaria de Salud Pública, Paula Daza, afirmó al respecto que “los estadios son lugares abiertos, sin embargo hay normativas sanitarias que son importantes. Primero que todo, las personas tienen que mantenerse en un lugar fijo, sentadas. Segundo, tienen que estar en todo momento usando la mascarilla”.

“Tercero, no puede haber un distanciamiento menor a un metro entre una y otra persona. A veces obviamente frente a un festejo esas situaciones son difíciles, pero es muy importante que las personas mantengan las medidas de autocuidado”, apuntó.

Revisa la lista de partidos que este fin de semana se jugarán con público:

Campeonato Nacional | Fecha 16

A. Italiano vs. S. Wanderers – Estadio El Teniente – Viernes 13 de agosto, 19:00 horas.

D. Antofagasta vs O’Higgins – Estadio Calvo y Bascuñán – Sábado 14 de agosto, 11:30 horas.

U. Española vs. Colo Colo – Estadio Santa Laura – Sábado 14 de agosto, 16:30 horas.

Everton vs. Deportes Melipilla – Estadio Sausalito – Sábado 14 de agosto, 19:00 horas.

Palestino vs. Curicó Unido – Estadio La Cisterna – Domingo 15 de agosto, 14:00 horas.

U. de Chile vs. Cobresal – Estadio El Teniente – Domingo 15 de agosto, 16:30 horas.

Huachipato vs. U. Católica – Estadio CAP – Domingo 15 de agosto, 19:00 horas.

Campeonato Primera B | Fecha 15

Santa Cruz vs. San Marcos – Estadio Joaquín Muñoz – Domingo 15 de agosto, 11:30 horas.

Puerto Montt vs. D. Iquique – Estadio Chinquihue – Domingo 15 de agosto, 11:30 horas.

D. Temuco vs. S. Morning – Estadio Germán Becker – Domingo 15 de agosto, 12:00 horas.

Rangers vs. Cobreloa – Estadio Fiscal de Talca – Lunes 16 de agosto, 16:30 horas.

U. de Concepción vs. D. Copiapó – Estadio Ester Roa – Lunes 16 de agosto, 19:00 horas.

Campeonato Segunda División | Fecha 10

D. Concepción vs. Indep. Cauquenes -Estadio Ester Roa – Sábado 14 de agosto, 18:00 horas.