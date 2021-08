El nadador chileno tuvo una gloriosa jornada este martes tras consagrarse como campeón olímpico en la natación, específicamente en la prueba de 100 metros de la categoría S2.

Tras la ceremonia y el respectivo canto del himno nacional, un emocionado Beto agradeció las muestras de apoyo de parte de su familia y de la fanaticada.

“Estoy viviendo un sueño que partió a los 2 años cuando ingresé a la piscina de la Teletón, coronarlo así con el apoyo de todo Chile, de la familia, de mis hijas, estoy muy feliz. (Agradecer) también al Comité por el esfuerzo que hacen, a toda la gente linda que apoya día a día para que esto resulte”, señaló.

“Que se hayan transmitido estos juegos es un tremendo avance de inclusión para todos los que puedan venir”, agregó en una entrevistada dada al sitio oficial del Comité Paralímpico de Chile.

Respecto a la apretadísima competencia que tuvo este miércoles, especialmente con el brasileño Araujo Dos Santos, el campeón afirmó que “me dolió muchísimo. Sabía que tenía que apretar y no volverme loco en los primeros metros, es difícil enfocarse porque uno cree que va lento, pero en los primeros 15 metros iba rápido y a la vuelta me dolió como nunca, pero iba apretando”.

“Veía a las gotitas de agua que salpicaban y sabía que estábamos cerca. Ya cuando vi el marcador en la piscina y sabía que quedaban siete metros, esos últimos me dolieron la vida, pero dije quedan ocho metros y se acaba esto, así que le dimos con todo”, afirmó.

Posteriormente, el deportista de 36 años declaró que hubiera gustado estar con sus dos hijas, con su pareja y también con su madre.

Respecto a esta última, relató que “era la que me llevaba a piscinas cuando era niño y la que me inculcó el amor por del deporte. Es un camino de muchos años, no es llegar y estar en unos Juegos. Es de sacrificio, estar todos los días a las cinco de la mañana y tirarse al agua helada, pero valió la pena y eso es lo más lindo que rescato de todo esto”.

Finalmente, un emocionado Abarza afirmó que “lo que le digo a todos es que los sueños están para cumplirse. Con trabajo se puede lograr cualquier cosa, hasta lo imposible. Es proponérselo. Nada es imposible”.