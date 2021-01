(CNN) – ”Pequeña, lisa, tímida bestia”, escribió el renombrado poeta escocés Robert Burns en su poema A un ratón.

Es un sentimiento tal vez compartido por algunas estrellas del tenis, que encerradas en sus habitaciones de hotel durante dos semanas sin interacción humana antes del Abierto de Australia, parecen estar teniendo un poco de contacto con dichas bestias tímidas.

En particular, la número 28 del mundo, Yulia Putintseva, se vio obligada a intercambiar habitaciones en su hotel de cuarentena en Melbourne después de descubrir un ratón, sólo para encontrar que su nueva habitación también estaba infestada.

En un video que publicó en Twitter, la jugadora de Kazajstán dijo: “la misma historia en una habitación diferente. Quería irme a dormir pero noooope!”.

it’s actually a lot of them! Not even 1 in my room now🤦🏼‍♀️ pic.twitter.com/uUaicOhoB5

— Yulia Putintseva (@PutintsevaYulia) January 19, 2021