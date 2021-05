La controversia entre los delanteros Nicolás Castillo y Felipe Flores no para. Todo comenzó el sábado por la noche cuando Castillo se burló de la contundente derrota por 5-1 de Colo Colo ante Ñublense. En ese momento, el atacante del América publicó una historia de Instagram con una mano extendida para hacer referencia a los cinco tantos.

Luego vino la respuesta de Flores, quien contestó por la misma red social con el mensaje: “Más que responderle a él, que lo echaron de Colo Colo, quiero apoyar a la patrulla juvenil que se la jugó toda”, escribió el actual atacante de Barnechea.

Pero este lunes por la noche vino una nueva réplica de Castillo, quien otra vez por Instagram hizo un descargo: “A mí no me echaron, a ti sí. Yo me fui solito, por suerte”, todo acompañado de varios emojis de risas.

A continuación, el futbolista de 28 años subió una segunda historia en la que explicó el motivo de su burla ante la derrota de los albos, en un partido en el que se presentaron con varios juveniles.

“Por último, cuando escribo contra un equipo no es a sus jugadores”, puso el formado en en Universidad Católica, dando a entender que el motivo de la burla fue contra el club y no con los jóvenes que jugaron en Chillán.

Este lunes por la tarde, Felipe Flores fue pieza clave y anotó un gol en la victoria de Barnechea 3 a 1 ante Deportes Iquique, en duelo válido por la cuarta fecha de la Primera B.