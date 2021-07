La municipalidad de Río de Janeiro permitirá el ingreso restringido de personas para la final de la Copa América entre Brasil y Argentina, programada para este sábado.

Según informó TNT Sports Brasil, las autoridades locales aceptaron la petición de la Conmebol y autorizarán al 10% de cada sector de del Estadio Maracaná.

De esta forma, se superará el aforo permitido en la final de la Copa Libertadores llevada a cabo en enero, donde estuvieron cerca de cinco mil hinchas en el partido del Palmeiras ante el Santos.

Al respecto, el alcalde de Río de Janeiro, Eduardo Paes, aclaró que no se venderá ninguna entrada y que todos los asistentes serán invitados de Conmebol, además de que le realizarán exámenes PCR para evitar una propagación del COVID-19.

“Para ser honesto, no recibí ninguna presión. No conozco a nadie de Conmebol ni de la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF). Escuché sobre la solicitud de la prensa, el departamento de Salud tomó la decisión con total libertad, (pero) no hubo ningún tipo de presión. Las reglas son bastante aceptables y no vemos ningún problema”, agregó el edil.

Sin embargo, el diario O Globo añadió que en un primer momento fue solicitado, de parte del ente rector del fútbol sudamericano, una apertura del 50% de la capacidad total del recinto, lo que fue rechazado por autoridades sanitarias.

Ahora, tanto la AFA como la CBF repartirán los tickets entre familiares y auspiciadores de sus respectivos seleccionados, de cara al gran choque programado para este sábado a las 20:00 horas.